НОВОСТИ
Президент Во Ван Тхыонг принял верительные грамоты послов Ирландии, Италии, Кореи, Литвы
Посол Дейдре Ни Фхаллуин почтительно передала приветствия президента Ирландии президенту Во Ван Тхыонгу, сказав, что президент Ирландии был очень впечатлен своим визитом во Вьетнам и пожелал в ближайшее время встретить президента Во Ван Тхыонга в Ирландии.
Посол заявил, что, несмотря на географическое расстояние, Вьетнам и Ирландия имеют много общего в истории, что способствует развитию сотрудничества между государством и народом двух стран. Выразив удовлетворение тем, что отношения между Вьетнамом и Ирландией восстановились и укрепились после пандемии COVID-19, посол сказал, что обе стороны активизировали обмен делегациями на всех уровнях. Реализуется новая стратегия, призванная сделать двустороннее сотрудничество более эффективным и практичным на основе существующих столпов сотрудничества, таких как: помощь в целях развития, образование, обучение и обмены между людьми.
Через г-жу посла президент Во Ван Тхыонг передал приветствия и желал приветствовать президента Ирландии во Вьетнам с визитом.
Президент подчеркнул, что Вьетнам желал, чтобы обе стороны и дальше расширяли существующее сотрудничество, а также открыли новые области, которые приносят практическую выгоду каждой стороне.
* Принимая посла Италии, президент государства Во Ван Тхыонг поблагодарил посольство Италии за хорошую координацию с соответствующими вьетнамскими ведомствами, способствовавшую успеху недавнего визита в Италию, президент выразил уверенность, что посла Марко Делла Сета ждет успешный рабочий срок, и он решительно продвинет отношения двух стран в духе стратегического партнерства.
Искренне передав президенту Во Ван Тхыонгу приветствия и наилучшие пожелания от президента Серджио Маттареллы, посол Марко Делла Сета заявил, что скоро начнет работу во Вьетнаме, а конкретно реализацию Совместного заявления об укреплении стратегического партнерства Вьетнама и Италии, включая открытие Итальянского культурного центра во Вьетнаме.
Подтвердив, что Вьетнам привержен активной и эффективной реализации Совместного заявления лидеров двух стран, президент подчеркнул «действия» - важный фактор для достижения достижений в сотрудничестве и надеялся на более тесное сотрудничество в будущем.
*Приветствуя посла Республики Корея Чхве Ёнгсама, президент Во Ван Тхыонг поздравил и высоко оценил назначение опытного в работе в Азии дипломата послом во Вьетнаме, выразил уверенность в том, что во время работы во Вьетнаме Чхве Ёнгсам примет практические меры, чтобы довести отношения двух стран до более важных достижений.
Посол Чхве Ёнсам с уважением передал приветствие от Президента Кореи Юн Сок Ёля Президенту Во Ван Тхыонгу и сказал, что Юн Сок Ёля высоко оценил хорошие результаты своего недавнего визита во Вьетнам и подчеркнул, что Вьетнам является очень важным партнёром Кореи.
Выразив честь и большую ответственность быть назначенным послом Кореи во Вьетнаме, Чхве Ёнсам сказал, что он сделает все возможное для дальнейшего продвижения положительного всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнам - Корея.
На встрече посол Чхве Ёнсам выразил надежду, что президент Во Ван Тхыонг посетит Корею в ближайшем будущем. Президент Во Ван Тхыонг заявил, что он организует визит в Корею в подходящее время.
*Приветствуя посла Литвы Дариуса Гайдиса, президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Литвой, уверен, что во время пребывания в должности посла Дариуса Гайдиса отношения между двумя странами будут развиваться более быстрыми темпами.
Президент Во Ван Тхыонг заявил, что Вьетнам желает развивать сотрудничество с Литвой во всех областях: политики, дипломатии, культуры, торговли, инвестиций и обмена между людьми.
Через посла Дариуса Гайдиса президент Во Ван Тхыонг почтительно передал приветствия президенту Литвы и с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Литвы во Вьетнаме в ближайшем будущем.