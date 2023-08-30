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Президент Во Ван Тхыонг принял верительные грамоты послов Ирландии, Италии, Кореи, Литвы

Во второй половине дня 29 августа в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг принял верительные грамоты послов Ирландии, Италии, Кореи и Литвы.
  Президент Во Ван Тхыонг принял посла Итальянской Республики Марко Делла Сета. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
* Приветствуя посла Ирландии, президент Во Ван Тхыонг поздравил Дейрдре Ни Фаллуин с назначением на пост посла Ирландии во Вьетнаме, считал, что посол внесет позитивный вклад во вьетнамско-ирландские отношения в ближайшее время.

Посол Дейдре Ни Фхаллуин почтительно передала приветствия президента Ирландии президенту Во Ван Тхыонгу, сказав, что президент Ирландии был очень впечатлен своим визитом во Вьетнам и пожелал в ближайшее время встретить президента Во Ван Тхыонга в Ирландии.

Посол заявил, что, несмотря на географическое расстояние, Вьетнам и Ирландия имеют много общего в истории, что способствует развитию сотрудничества между государством и народом двух стран. Выразив удовлетворение тем, что отношения между Вьетнамом и Ирландией восстановились и укрепились после пандемии COVID-19, посол сказал, что обе стороны активизировали обмен делегациями на всех уровнях. Реализуется новая стратегия, призванная сделать двустороннее сотрудничество более эффективным и практичным на основе существующих столпов сотрудничества, таких как: помощь в целях развития, образование, обучение и обмены между людьми.

Через г-жу посла президент Во Ван Тхыонг передал приветствия и желал приветствовать президента Ирландии во Вьетнам с визитом.

Президент подчеркнул, что Вьетнам желал, чтобы обе стороны и дальше расширяли существующее сотрудничество, а также открыли новые области, которые приносят практическую выгоду каждой стороне.

* Принимая посла Италии, президент государства Во Ван Тхыонг поблагодарил посольство Италии за хорошую координацию с соответствующими вьетнамскими ведомствами, способствовавшую успеху недавнего визита в Италию, президент выразил уверенность, что посла Марко Делла Сета ждет успешный рабочий срок, и он решительно продвинет отношения двух стран в духе стратегического партнерства.

Искренне передав президенту Во Ван Тхыонгу приветствия и наилучшие пожелания от президента Серджио Маттареллы, посол Марко Делла Сета заявил, что скоро начнет работу во Вьетнаме, а конкретно реализацию Совместного заявления об укреплении стратегического партнерства Вьетнама и Италии, включая открытие Итальянского культурного центра во Вьетнаме.

Подтвердив, что Вьетнам привержен активной и эффективной реализации Совместного заявления лидеров двух стран, президент подчеркнул «действия» - важный фактор для достижения достижений в сотрудничестве и надеялся на более тесное сотрудничество в будущем.

*Приветствуя посла Республики Корея Чхве Ёнгсама, президент Во Ван Тхыонг поздравил и высоко оценил назначение опытного в работе в Азии дипломата послом во Вьетнаме, выразил уверенность в том, что во время работы во Вьетнаме Чхве Ёнгсам примет практические меры, чтобы довести отношения двух стран до более важных достижений.

Посол Чхве Ёнсам с уважением передал приветствие от Президента Кореи Юн Сок Ёля Президенту Во Ван Тхыонгу и сказал, что Юн Сок Ёля высоко оценил хорошие результаты своего недавнего визита во Вьетнам и подчеркнул, что Вьетнам является очень важным партнёром Кореи.

Выразив честь и большую ответственность быть назначенным послом Кореи во Вьетнаме, Чхве Ёнсам сказал, что он сделает все возможное для дальнейшего продвижения положительного всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнам - Корея.

На встрече посол Чхве Ёнсам выразил надежду, что президент Во Ван Тхыонг посетит Корею в ближайшем будущем. Президент Во Ван Тхыонг заявил, что он организует визит в Корею в подходящее время.

*Приветствуя посла Литвы Дариуса Гайдиса, президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Литвой, уверен, что во время пребывания в должности посла Дариуса Гайдиса отношения между двумя странами будут развиваться более быстрыми темпами.

Президент Во Ван Тхыонг заявил, что Вьетнам желает развивать сотрудничество с Литвой во всех областях: политики, дипломатии, культуры, торговли, инвестиций и обмена между людьми.

Через посла Дариуса Гайдиса президент Во Ван Тхыонг почтительно передал приветствия президенту Литвы и с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Литвы во Вьетнаме в ближайшем будущем.

ИЖВ/ВИА

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