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Президент Во Ван Тхыонг имеет переговоры с Президентом Республики Казахстан
На переговорах от имени государства и народа Вьетнама Президент Во Ван Тхыонг тепло приветствовал Президента Касым-Жомарта Токаева и высокопоставленную делегацию Казахстана. Во Ван Тхыуонг высоко оценил достижения государства и народа Казахстана в поддержании политической стабильности и социально-экономическом развитии, подтвердив, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе с Казахстаном, рассматривая Казахстан как ведущего важного партнера Вьетнама в Центральной Азии.
Президент Казахстана выразил удовлетворение первым официальным визитом во Вьетнаме, высоко оценил курс Обновления (Доймой) Вьетнама, важные достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии и улучшающую репутацию страны на международной арене, подтверждая, что Государство Казахстан всегда дорожит доброй традиционной дружбой между двумя странами и считает Вьетнам одним из наиболее приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Во Ван Тхыонг и К.Токаев всесторонне и подробно обменялись мнениями о направлениях развития двусторонних отношений и договорились о многих конкретных мерах по выводу сотрудничества на новый уровень, обсудили международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Обе стороны подтвердили важность поощрения обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне, эффективной реализации существующих механизмов сотрудничества, а также между министерствами, секторами и местными органами для улучшения взаимопонимания, доверия и создания мотивации для многопланового сотрудничества двух стран. Стороны договорились продолжать тесную координацию и поддержку друг друга на многосторонних форумах, особенно в ООН, на Саммите по координации действий и мерам доверия в Азии (СВМДА). )...; подтвердили, что Вьетнам готов стать мостом для Казахстана в укреплении сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, а Казахстан станет мостом для Вьетнама в укреплении сотрудничества со странами Центральной Азии.
Главы двух государств высоко оценили позитивный прогресс в реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Президент Во Ван Тхыонг обратился к главе Казахстана с просьбой поддержать скорейшие переговоры по обновлению Соглашения о свободной торговле. А Президент Казахстана желает, чтобы обе стороны тесно сотрудничали для скорейшего достижения двустороннего товарооборота в размере 1,5 млрд долларов США; предложил создать Вьетнамско-Казахстанский Деловой Совет.
Два лидера договорились расширить сотрудничество в таких потенциальных областях, как транспорт, образование и обучение, культура, спорт, туризм, финансы, банковское дело и высокие технологии. Главы двух государств приветствовали открытие прямых рейсов между Вьетнамом и Казахстаном в октябре 2022 года, выразили уверенность о том, что подписание по случаю визита Двустороннего соглашения об отмене виз для владельцев обычных паспортов и Меморандума о взаимопонимании в сфере туризма будет способствовать расширению сотрудничества в сфере туризма и обмену между людьми между двумя странами.
В ходе переговоров лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, а также поделились взглядами на решение споров в регионе и мире мирными средствами на основе международного права.
Президент государства Во Ван Тхыонг поблагодарил Президента и Государство Казахстан за внимание и создание благоприятных условий для стабильного проживания, учебы и работы вьетнамской общины в Казахстане.
Пользуясь случаем, К. Токаев сердечно пригласил Во Ван Тхыонга посетить Казахстан. Президент Во Ван Тхыонг искренне поблагодарил и с радостью принял приглашение.
После переговоров лидеры двух стран стали свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве, в том числе: Соглашение о передаче осужденных; Соглашение об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов; Совместный план действий по развитию торгово-экономического сотрудничества на период 2023-2025 гг.; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма; Меморандум о взаимопонимании между Вьетнамским телевидением (ВТВ) и агентством Хабар.