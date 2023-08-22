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Президент Во Ван Тхыонг дал прием в честь Президента Казахстана

Вечером 21 августа в Международном конференц-центре г. Ханой Президент Во Ван Тхыонг устроил торжественный прием в честь Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который находится в Ханое с офиациальным визитом.
  Президент Во Ван Тхыонг и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручают цветы артистам на приеме. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Выступая на приеме, Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что вьетнамский народ всегда помнит и дорожит драгоценной любовью, поддержкой и помощью, которые народ Казахстана оказал Вьетнаму в деле борьбы за национальное освобождение в прошлом и в строительстве страны сегодня.

По словам Президента, Вьетнам и Казахстан имеют много общего в истории и культуре, оба пережили немало трудности и потери в борьбе за построение и защиту страны. Президент сказал, что визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам на этот раз укрепил дружбу между Вьетнамом и Казахстаном, а также расширил сотрудничество между двумя странами в предстоящее время.

Казахская пословица гласит: «Дерево стоит корнями, человеку, который хочет быть сильным, нужны друзья». А вьетнамцы говорят: «Одно дерево – не лес, три дерева вместе образуют высокую гору», — сказал Во Ван Тхыонг и подчеркнул: «У нас есть все условия, чтобы стать добрыми друзьями на пути нового развития.

Выступая на приеме, Касым-Жомарта Токаев выразил удовлетворение тем, что в ходе этого визита состоялась очень успешные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом и подписание многих важных документов о сотрудничестве.

На основе доверительных политических отношений, подкрепленных сотрудничеством в сфере экономики, торговли и межличностных обменов, Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан рассматривает Вьетнам в качестве основного и важного партнера в регионе Юго-Восточной Азии. Давние отношения и крепкая дружба помогут развитию сотрудничества двух стран в ближайшее время.

«С сегодняшнего дня открывается новая глава в отношениях между Казахстаном и Вьетнамом. У нас большой потенциал и вместе с ним большая работа, которую необходимо проделать», — сказал Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув: Как Президент Республики Казахстан я создам все условия для того, чтобы отношения между нашими двумя странами становиться сильнее и сильнее.

По случаю наступающего Дня Независимости Вьетнама 2 сентября Президент Казахстана направляет наилучшие пожелания всем вьетнамским руководителям и народу.

ВИА/ИЖВ

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