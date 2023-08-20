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Президент Во Ван Тхыонг вознес благовония в память о покойном президенте Тон Дык Тханге
В мемориальном доме, посвященном Тон Дык Тхангу в общине Михоахынг города Лонгсуен они вознесли благовония и почтили минутой молчания память покойного президента, который был одним из первого поколения революционных деятелей во Вьетнаме, и который всю свою жизнь посвятил народной национально-демократической революции и социалистической революции.
На протяжении своей революционной карьеры, на любых должностях, Тон Дык Тханг всегда подавал блестящий пример истинного коммуниста и революционного деятеля. Он основал «Красный союз» для удовлетворения насущных потребностей боевого движения вьетнамского рабочего класса в первые десятилетия 20 века. Он также был символом южных народов в борьбе за национальную независимость, а также в национальном строительстве и защите.
В тот же день президент Во Ван Тхыонг посетил милицию Анжанг и поздравил ее с 78-й годовщиной традиционного дня Народной общественной безопасности (19 августа 1945–2023 гг.).