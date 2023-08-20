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Президент Во Ван Тхыонг вознес благовония в память о покойном президенте Тон Дык Тханге

19 августа государственный президент Во Ван Тхыонг, а также действующий и бывший руководители Партии и государства почтили память покойного президента Тон Дык Тханга в его родной южной провинции Анжанг по случаю 135-летие со дня его рождения (20 августа 1888 - 2023 гг.). К делегации присоединились бывшие президенты государства Нгуен Минь Чиет, Чыонг Тан Шанг и Нгуен Суан Фук, бывший премьер-министр Нгуен Тан Зунг, среди прочих. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг прислал венок.

В мемориальном доме, посвященном Тон Дык Тхангу в общине Михоахынг города Лонгсуен они вознесли благовония и почтили минутой молчания память покойного президента, который был одним из первого поколения революционных деятелей во Вьетнаме, и который всю свою жизнь посвятил народной национально-демократической революции и социалистической революции.

На протяжении своей революционной карьеры, на любых должностях, Тон Дык Тханг всегда подавал блестящий пример истинного коммуниста и революционного деятеля. Он основал «Красный союз» для удовлетворения насущных потребностей боевого движения вьетнамского рабочего класса в первые десятилетия 20 века. Он также был символом южных народов в борьбе за национальную независимость, а также в национальном строительстве и защите.

В тот же день президент Во Ван Тхыонг посетил милицию Анжанг и поздравил ее с 78-й годовщиной традиционного дня Народной общественной безопасности (19 августа 1945–2023 гг.).

ИЖВ/ВИА

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