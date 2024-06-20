Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг; Член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха приветствуют Президента России Владимира Путина в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИА

В аэропорту делегацию встретили: секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг; Член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, сопредседатель вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В встрече делегации также приняли участие члены ЦК КПВ: Заведующий Канцелярией президента Ле Кхань Хай, председатель Ханойского народного комитета Чан Ши Тхань; Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Мин Кхой; Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко…

Президента РФ Владимира Путина сопровождают Министр иностранных дел Сергей Лавров, Заместитель Председателя Правительства России, сопредседатель Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко, Заместитель руководителя администрации Президента, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Руководитель протокола Президента РФ Владислав Китаев, помощник Президента Юрий Ушаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко, Министр юстиции Константин Чуйченко, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр транспорта Роман Старовойт, Министр энергетики Сергей Цивилев, руководители и представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы охраны РФ, Министерства обороны...

Президент Российской Федерации Владимир Путин четырежды посещал Вьетнам. Этот визит имеет очень важное значение, поскольку он способствует дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией во всех областях, особенно в контексте того, что две страны прилагают усилия для реализации Совместной декларации о видении всеобъемлющего стратегического партнерства до 2030 года.



