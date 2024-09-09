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Председатель НC Чан Тхань Ман встретился с вьетнамской общиной в Российской Федерации
За прошедшее время посольство прилагало усилия для сохранения, укрепления и активизации отношений между Вьетнамом и РФ в новой ситуации. Поощряется исследовательская деятельность и придается важное значение экономической дипломатии. Посольство дало множество рекомендаций по укреплению отношений между двумя странами, особенно в сфере экономики и торговли, а также реализовало множество мер по поддержке предприятий.
Ознакомив их с ситуацией внутри страны, председатель НС Чан Тхант Ман сказал, что партия, государство и НС работают над поддержанием роста, контролем инфляции, стабилизацией макроэкономики и обеспечением социального обеспечения.
Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил солидарность между членами вьетнамской общины и подчеркнул, что за прошедшее время государство выпустило новую политику, а также внесло изменения и дополнения в некоторые другие, чтобы воплотить в жизнь руководящие принципы партии в отношении вьетнамцев, проживающих за рубежом.
Он выразил надежду, что вьетнамцы в России будут продолжать национальные традиции, поддерживать друг друга, соблюдать местные законы и активно интегрироваться в принимающее общество, внося свой вклад в развитие России, а также всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Их также призвали сохранять вьетнамский язык и культуру и вносить больший вклад в развитие родины.
Ранее председатель НС и сопровождающие его лица возложили венок к статуе президента Хо Ши Мина в Москве.
Визит, первый для Чан Тхань Мана в качестве председателя НС и первый визит одного из ключевых вьетнамских лидеров в этом году, который следует за визитом президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне. Он направлен на конкретизацию Совместного заявления об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства на основе 30-летних достижений Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией. Визит также направлен на реализацию договоренностей о сотрудничестве, достигнутых в ходе телефонных переговоров генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама с президентом Путиным 8 августа. Визит будет способствовать развитию и укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в целом и тесных связей между НС Вьетнама, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в частности.
Планируется, что председатель НС Чан Тхань Ман проведет переговоры с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Викторовичем Володиным. Лидеры двух стран также будут сопредседательствовать на третьем заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России.
Председатель НС Вьетнама также проведет переговоры с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко и подпишет новое соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Советом Федерации.
В его программе - встречи с высокопоставленными руководителями российского государства и крупнейших политических партий. Он также примет руководителей регионов России, имеющих кооперационные связи с Вьетнамом, представителей Общества российско-вьетнамской дружбы и ветеранов, воевавших во Вьетнаме.