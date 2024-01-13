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Председатель НС Вьетнама встретился с президентом Индонезии
Вьетнам всегда ценил и прилагал усилия для сотрудничества с Индонезией в целях более практического и широкого продвижения стратегического партнерства, чтобы удовлетворить чаяния и интересы своих народов, а также крепкую дружбу и сотрудничество двух стран, основанные президентами Хо Ши Мином и Сукарно и взращенные поколениями лидеров, заявил председатель НС Выонг Динь Хюэ.
Президент Джоко Видодо подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран принесло конкретные плоды, и добавил, что настало время для Вьетнама и Индонезии укрепить двусторонние связи, в том числе в области цифровизации и высоких технологий, чтобы добиться общих достижений.
Он высоко оценил роль парламентов в укреплении стратегического партнерства, особенно в разработке законов и политик, направленных на ускорение энергетического перехода, цифровой трансформации и инноваций.
Присоединившись к мнению своего гостя, высший законодательный орган Вьетнама выразил надежду, что в подходящий момент две страны поднимут двусторонние отношения на новый уровень.
Председатель Выонг Динь Хюэ отметил, что увеличение числа взаимных визитов на всех уровнях и по всем каналам, повышение эффективности существующих механизмов сотрудничества, расширение взаимодействия между населенными пунктами и ассоциациями дружбы двух стран будут способствовать укреплению связей между людьми. Он также призвал обе стороны укреплять сотрудничество в области индустрии халяль, торговли рисом, а также инвестиционного и делового партнерства.
Президент Джоко Видодо сказал, что обе стороны должны активно сотрудничать друг с другом для разработки конкретной политики и мер по увеличению двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов США к 2028 году.
На встрече председатель НС подтвердил, что Вьетнам продолжит создавать оптимальные условия для иностранных инвесторов, в том числе индонезийских. Он попросил Индонезию обеспечить благоприятные условия и юридические процедуры для совместного предприятия двух стран, которое вскоре начнет работу в стране архипелага, чтобы помочь создать экосистему электромобилей и аккумуляторов.
Он также подчеркнул необходимость того, чтобы обе стороны задействовали существующие механизмы морского сотрудничества, укрепляли связи в области морских дел и устойчивого рыболовства, а также совместно работали над решением вопросов, связанных с рыбаками и рыболовецкими судами, в духе доброй воли и гуманности в соответствии со стратегическим партнерством.
Вьетнам и Индонезия должны более тесно координировать свои действия по правительственным и парламентским каналам, чтобы способствовать укреплению солидарности, единодушия и центрального положения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), повышению роли Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (МПА) и поддержанию мира и стабильности в регионе, заявил высший законодательный орган.
Двум странам также необходимо сотрудничать в соответствии с точкой зрения АСЕАН на Восточное море, содействовать реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и координировать переговоры по эффективному и действенному Кодексу поведения (COC), который соответствует международному праву и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), добавил он.
Президент Джоко Видодо высоко оценил тесное сотрудничество между НС Вьетнама и Палатой представителей Индонезии, приветствуя подписание двумя законодательными органами соглашения о сотрудничестве в августе 2023 года. Он также подтвердил поддержку укрепления связей, обмена опытом и обменов, включая визиты высокопоставленных делегаций.
Председатель Выонг Динь Хюэ предложил двум странам поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, особенно в АСЕАН, AIPA, механизмах под руководством АСЕАН, ООН и Движении неприсоединения, по международным и региональным вопросам безопасности и стратегии.
Между тем, президент Индонезии выразил поддержку инициативе Вьетнама по проведению Форума будущего АСЕАН по быстрому, устойчивому и ориентированному на интересы людей развитию и подтвердил, что Индонезия направит на это мероприятие своих высокопоставленных представителей.