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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял послов Индонезии и Ирана
Председатель НС выразил надежду, что обе стороны вскоре подтолкнут законодательные органы каждой страны к рассмотрению вопроса о ратификации для скорейшего выполнения этого важного соглашения.
Посол Денни Абди поблагодарил Выонг Динь Хюэ за встречу и выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в профилактике и борьбе с COVID-19, а также в восстановлении и развитии экономики. Соглашаясь с мнением Выонг Динь Хюэ о результатах переговоров по делимитации ИЭЗ, посол Индонезии заявил, что это наиболее убедительное свидетельство того, что страны могут полностью разрешать споры мирным путем, на основе международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС). По словам посла, завершение процедур по этому соглашению поможет двум странам расширить сотрудничество в сферах переработки, аквакультуры, рыболовства и т. д., способствуя обеспечению продовольственной безопасности региона.
Подчеркнув, что одной из задач, стоящих сегодня перед двумя странами, является энергетический переход, посол Индонезии сказал, что и Индонезия, и Вьетнам хотят получить поддержку для перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым и привлечь больше иностранных инвестиций в эту область.
По этому случаю Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам сделает все возможное, чтобы поддержать Индонезию в успешной организации предстоящей Генеральной ассамблеи AIPA, и в то же время надеется, что Индонезия поддержит НС Вьетнама в успешном проведении 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев.
* Приветствуя посла Ирана во Вьетнаме Али Акбара Назари в Доме Национального Собрания, Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что за прошедшее время дружба и сотрудничество между двумя странами хорошо развивались. В 2023 году две страны отмечают 50-ю годовщину установления дипломатических отношений (8.04.1973 - 8.04.2023). Вьетнам всегда придает большое значение стремлению поддерживать развитие многогранного дружеского сотрудничества с Ираном.
Посол Ирана Али Акбар Назари поблагодарил Выонг Динь Хюэ за уделенное время, поблагодарил НС Вьетнама за поддержку иранского народа в борьбе с COVID-19. Подтвердив, что Вьетнам является надежным другом, посол сказал, что Иран всегда придает большое значение отношениям с Вьетнамом. В рамках празднования 50-летия дипломатических отношений был проведен ряд значимых мероприятий, в том числе визиты высших руководителей, неделя культуры, просмотр фильмов, спортивные мероприятия, дружеские обмены между двумя сторонами и т.д..
Оценив, что парламентская дипломатия играет важную роль, посол призвал парламенты/конгрессы двух стран обсудить и усилить координацию и поддержку друг друга на многосторонних форумах, таких как МПС.
Председатель Национальной ассамблеи подчеркнул, что Вьетнам хочет развивать всесторонние отношения по всем каналам: партия, парламент, правительство, народный обмен.
На встрече посол Али Акбар Назари поблагодарил председателя НС Выонг Динь Хюэ за приглашение иранской парламентской делегации принять участие в 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев, организованной НС Вьетнама в сентябре. Посол подтвердил участие в мероприятии иранских парламентариев с целью разделения ответственности за распространение тематического содержания конференции «Роль молодежи в содействии реализации Целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций».