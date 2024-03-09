Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял посла Китая во Вьетнаме

Во второй половине дня 8 марта в здании Национального собрания (НС) председатель НС Выонг Динь Хюэ принял посла Китая во Вьетнаме Сюн Бо, чтобы обсудить отношения между двумя партиями, двумя государствами и законодательными органами.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ (справа) и посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо. Фото: ВИA
Две стороны выразили радость по поводу того, то за последнее время 6 основных направлений сотрудничества между двумя странами были реализованы и первоначально дали очень положительные результаты. Тесно осуществляются контакты и обмены делегациями на высоком уровне и на всех уровнях, между отраслями, местностями двух стран. В экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве были достигнуты многие выдающиеся результаты.

Посол Сюн Бо высоко оценил визит генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай в 2022 году и визит генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в 2023 году.

Обе стороны договорились продолжать развивать двусторонние отношения между двумя странами и расширять визиты высокопоставленных руководителей и руководителей законодательных органов двух стран в ближайшее время.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что отношения сотрудничества между НС Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей постоянно укрепляются и углубляются. Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил уверенность в том, что посол будет продолжать служить мостом для эффективного продвижения областей сотрудничества между двумя странами, способствуя эффективного выполнения общего понимания высших руководителей двух стран, конкретизировать новые достижения вьетнамско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, развивать отношения между двумя партиями, двумя государствами в глубоком, стабильном, добром, устойчивом и долгосрочном направлении.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама ожидает прорыва в сельскохозяйственном сотрудничестве с Новой Зеландией

Премьер-министр Вьетнама ожидает прорыва в сельскохозяйственном сотрудничестве с Новой Зеландией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 10 марта в рамках своего официального визита в Новую Зеландию посетил Центр исследования плана и продуктов питания (PFR) в Окленде.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top