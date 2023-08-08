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Председатель НС Выонг Динь Хюэ внес 5 предложений на пленарном заседании AIPA-44
Ссылаясь на индонезийскую пословицу «Сильное дерево не боится бури», председатель НC с гордостью подтвердил, что, несмотря на множество «встречных ветров», АСЕАН стоит твердо и никогда не была в такой хорошей позиции, как сегодня.
Председатель НС заявил, что АСЕАН стремится играть центральную роль в качестве одного из главных действующих лиц в создании, формировании и руководстве средой безопасности. В этом процессе AIPA и ее парламенты-члены сыграли очень важную роль. Вклад AIPA очевиден в процессе ее развития, и ее международная репутация растет.
По этому случаю председатель НС подтвердил, что Вьетнам сделает все возможное вместе со странами АСЕАН и парламентами-членами, чтобы создать сильную АСЕАН, сильную, активную и адаптивную AIPA, «превращающей риски в возможности», стабильное, процветающее и устойчивое сообщество АСЕАН. Исходя из этого, Выонг Динь Хюэ предложил:
Во-первых, укреплять солидарность, продвигать центральную роль и стратегические ценности АСЕАН, поддерживать консенсус по общей позиции и взглядам АСЕАН, следуя «пути АСЕАН», настойчиво воспринимая мир как цель, диалог как инструмент, сотрудничество как девиз в разрешении споров.
Во-вторых, укреплять и расширять внутрирегиональное сотрудничество, укреплять отношения АСЕАН с партнерами, чтобы сократить разрыв в развитии и улучшить способность реагировать на региональные и глобальные вызовы.
В-третьих, парламентам стран АСЕАН необходимо продолжать повышать свою роль в законотворчестве, укреплять роль в мониторинге успешной реализации Правительством Генеральных планов построения Сообщества АСЕАН до 2025 года по всем трем столпам: политика - безопасность, экономика, культура - общество и на пути к Видению после 2025 г.
В-четвертых, AIPA необходимо продолжать внедрять инновации, продолжать сосредотачиваться на укреплении отношений с партнерами - наблюдателями, чтобы создать «коллективную силу», внести свой вклад в решение проблем, стоящих перед регионом. Исходя из этого, Вьетнам поддерживает прием парламентов Кубы, Турции и Армении в качестве наблюдателей AIPA.
В-пятых, на этой Генеральной ассамблее AIPA-44 Вьетнам предложил три проекта резолюции, чтобы помочь АСЕАН использовать свои преимущества в науке, технологиях и инновациях для экономического восстановления и развития, использовать потенциал для развития областей сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства.
По этому случаю председатель НС объявил, что Национальное собрание Вьетнама будет координировать свои действия с Межпарламентским союзом (МПС) для организации 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев на тему «Роль молодежи в содействии реализации Целей устойчивого развития путем цифровой трансформации и инновации» в Ханое в сентябре 2023 года и предложил парламентам стран АСЕАН и стран-наблюдателей направить делегацию для участия в этом очень важном и значимом мероприятии.