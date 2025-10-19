НОВОСТИ
Председатель НС Венгрии Кёвер Ласло: Хошимин стремительно развивается во всех сферах
На встрече председатель Народного совета города Хошимина выразил радость по случаю визита председателя НС Венгрии Кёвера Ласло во Вьетнам и в город Хошимин именно в период, когда обе страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений (3 февраля 1950 года – 3 февраля 2025 года).
Отношения между Вьетнамом и Венгрией становятся всё более тесными и прочными, что подтверждается тем, что за короткое время Вьетнам имел честь принять две делегации высшего руководства Венгрии. Ранее, в конце мая 2025 года, Вьетнам посетили президент Венгрии Шуйок Тамаш и его супруга.
Во Ван Минь сообщил, что город Хошимин недавно был объединён с провинциями Биньзыонг и Бариа-Вунгтау в единый мегаполис с населением более 14 миллионов человек и площадью свыше 6 700 км². В настоящее время город обеспечивает около одной трети государственных бюджетных поступлений и около одной четверти национальной экономики.
Председатель Народного совета подчеркнул, что после объединения город прилагает усилия к максимально полному использованию своих преимуществ для устойчивого и динамичного развития, особенно в таких сферах, как морская экономика, туризм, промышленность, связанная с нефтегазовым сектором, портовая и высокотехнологичная промышленность. Особое внимание уделяется продвижению проекта создания Международного финансового центра Вьетнама в городе Хошимин.
По словам Во Ван Миня, с 2015 года между городом Хошимин и столицей Венгрии Будапештом установлены отношения дружественного сотрудничества. В дальнейшем город выражает надежду, что всё больше венгерских предприятий будут инвестировать, развивать производство и бизнес в городе, а также что будет укрепляться дружественное сотрудничество и народная дипломатия между городом и различными регионами Венгрии.
Председатель НС Венгрии Кёвер Ласло поблагодарил руководство города Хошимин за тёплый приём и выразил радость по случаю визита, отметив стремительное развитие современного Вьетнама. Он подчеркнул, что по сравнению с его предыдущим визитом десять лет назад город Хошимин значительно продвинулся во всех направлениях.
Господин Кёвер Ласло отметил, что Венгрия постоянно поощряет свои предприятия к поиску инвестиционных возможностей во Вьетнаме в целом и в городе Хошимин в частности, и выразил надежду, что город продолжит оказывать внимание и содействие венгерским компаниям, желающим развивать сотрудничество, бизнес и дружественные связи с регионами Венгрии.
Ранее делегация под руководством председателя НС Венгрии посетила мемориальную ступу, воздвигнутую в память о венгерском востоковеде и исследователе Шандоре Кёрёши Чоме в квартале Вунгтау.