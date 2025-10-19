Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Председатель НС Венгрии Кёвер Ласло: Хошимин стремительно развивается во всех сферах

Он подчеркнул, что по сравнению с его предыдущим визитом десять лет назад город Хошимин значительно продвинулся во всех направлениях.
 
Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного совета города Хошимина Во Ван Минь принимает председателя Национального собрания Венгрии Ласло Кёвера. Фото: ВИА
Во второй половине дня 18 октября заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного совета города Хошимина Во Ван Минь провёл протокольную встречу с председателем Национального собрания (НС) Венгрии Кёвером Ласло, который прибыл в город, начав официальный визит во Вьетнам по приглашению председателя НС Чан Тхань Маня.

На встрече председатель Народного совета города Хошимина выразил радость по случаю визита председателя НС Венгрии Кёвера Ласло во Вьетнам и в город Хошимин именно в период, когда обе страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений (3 февраля 1950 года – 3 февраля 2025 года).

Отношения между Вьетнамом и Венгрией становятся всё более тесными и прочными, что подтверждается тем, что за короткое время Вьетнам имел честь принять две делегации высшего руководства Венгрии. Ранее, в конце мая 2025 года, Вьетнам посетили президент Венгрии Шуйок Тамаш и его супруга.

Во Ван Минь сообщил, что город Хошимин недавно был объединён с провинциями Биньзыонг и Бариа-Вунгтау в единый мегаполис с населением более 14 миллионов человек и площадью свыше 6 700 км². В настоящее время город обеспечивает около одной трети государственных бюджетных поступлений и около одной четверти национальной экономики.

Председатель Народного совета подчеркнул, что после объединения город прилагает усилия к максимально полному использованию своих преимуществ для устойчивого и динамичного развития, особенно в таких сферах, как морская экономика, туризм, промышленность, связанная с нефтегазовым сектором, портовая и высокотехнологичная промышленность. Особое внимание уделяется продвижению проекта создания Международного финансового центра Вьетнама в городе Хошимин.

По словам Во Ван Миня, с 2015 года между городом Хошимин и столицей Венгрии Будапештом установлены отношения дружественного сотрудничества. В дальнейшем город выражает надежду, что всё больше венгерских предприятий будут инвестировать, развивать производство и бизнес в городе, а также что будет укрепляться дружественное сотрудничество и народная дипломатия между городом и различными регионами Венгрии.

Председатель НС Венгрии Кёвер Ласло поблагодарил руководство города Хошимин за тёплый приём и выразил радость по случаю визита, отметив стремительное развитие современного Вьетнама. Он подчеркнул, что по сравнению с его предыдущим визитом десять лет назад город Хошимин значительно продвинулся во всех направлениях.

Господин Кёвер Ласло отметил, что Венгрия постоянно поощряет свои предприятия к поиску инвестиционных возможностей во Вьетнаме в целом и в городе Хошимин в частности, и выразил надежду, что город продолжит оказывать внимание и содействие венгерским компаниям, желающим развивать сотрудничество, бизнес и дружественные связи с регионами Венгрии.

Ранее делегация под руководством председателя НС Венгрии посетила мемориальную ступу, воздвигнутую в память о венгерском востоковеде и исследователе Шандоре Кёрёши Чоме в квартале Вунгтау.

ВИА/ИЖВ

