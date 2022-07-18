Предложение более 470 млрд. донгов на ремонт станций на Северных железнодорожных линиях

В случае утверждения проект реконструкции станций на Северных железнодорожных линиях будет способствовать увеличению пропускной способности и развитию транспорта на юге Вьетнама.

Совет по управлению железнодорожными проектами недавно представил в Министерство транспорта на оценку технико-экономического обоснования строительства проекта реконструкции станций на северных железнодорожных линиях с общим объемом предполагаемых инвестиций более 475 млрд. донгов. Этот проект включен в срочный план государственных инвестиций на период 2021-2025 гг.

Соответственно, в рамках проекта будут отремонтированы и модернизированы 3 пассажирские станции, включая станцию Зялам (маршрут Ханой-Донгданг), станцию Камзианг и станцию Хайзыонг (маршрут Зялам-Хайфон); 4 грузовые станции, включая станцию Ваткач, порт Ваткач (маршрут Зялам-Хайфон), станцию Донгданг и станции Лангшон (маршрут Ханой-Донгданг), станцию Суанзао (маршрут Йенвьен-Лаокай).

Совет по управлению железнодорожными проектами также сообщил о сроках утверждения проекта и создания чертежа, который, как ожидается, начнется с третьего квартала 2022 года; выборе строительных подрядчиков в 2023-2025 гг. Как ожидается, строительство начнется в 2023-2025 гг.

Что касается мобилизации капитала, Совет по управлению железнодорожными проектами создаст следующий график мобилизации капитала: в 2022 г. мобилизованы около 8,4 млрд. донгов, в 2023 г. – около 143 млрд. донгов, в 2024 г. – около 190 млрд. донгов и в 2025 году – около 134,3 млрд. донгов.

В процессе реализации Совет по управлению железнодорожными проектами подготовит и будет строго контролировать ход строительства; и каждый год, на основе объема и прогресса строительства Совет будет предлагать Министерству предложение о капитализации.