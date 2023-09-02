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Потенциал экспорта сельскохозяйственной продукции на рынок Северной Европы
В дополнение к высоким требованиям к качеству сельскохозяйственной продукции в целом, строгие правила безопасности пищевых продуктов, требования к экологической ответственности, социальной ответственности также затрудняют вьетнамским экспортерам доступ на рынок Северной Европы.
По данным Вьетнамского торгового представительства в Швеции, для рыбного сектора Вьетнам экспортирует на рынок стран Северной Европы в основном только две позиции: замороженные креветки и рыбное филе. Что касается пангасиуса и черных тигровых креветок, Вьетнам доминирует на рынке импорта, поскольку большая часть этих продуктов происходит из Вьетнама.
Однако доля импорта по статистике невелика, так как вьетнамские предприятия редко экспортируют напрямую, а в основном через посредников в странах Центральной Европы, таких как Нидерланды, Германия, Франция и Бельгия.
С момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) оно повысило конкурентоспособность вьетнамских рыбных продуктов и в то же время предоставило предприятиям возможность напрямую экспортировать на рынок стран Северной Европы по более высоким ценам, чем экспорт через посредников.
По данным Министерства промышленности и торговли, Норвегия - страна Северной Европы, которая является крупным экспортёром морепродуктов в мире, тем не менее испытывает потребность в импорте морепродуктов. За первые 5 месяцев 2023 года импорт морепродуктов в Норвегию достиг 252,57 млн долл. США, что на 3,9% меньше, чем за тот же период 2022 года. По итогам первых пяти месяцев 2023 года Вьетнам занимает шестое место среди крупнейших поставщиков морепродуктов в Норвегию.
Однако доля рыбной продукции Вьетнама в общем объеме импорта Норвегии снизилась с 6,4% за первые 5 месяцев 2022 года до 4,9% за первые 5 месяцев 2023 года. Норвегия и Вьетнам являются вторым и третьим по величине экспортерами морепродуктов в мире, но морепродукты этих двух стран не конкурируют друг с другом.
Норвегия экспортирует во Вьетнам холодноводные рыбные продукты, такие как лосось, треска, императорский краб и морские креветки. В то время как Вьетнам является основным поставщиком пангасиуса и креветок из Норвегии. Таким образом, многие морепродукты Вьетнама по-прежнему составляют значительную долю общего импорта Норвегии.
Помимо Норвегии, за первые 5 месяцев 2023 года экспорт морепродуктов из Вьетнама в Швецию достиг примерно 6,7 млн долл. США, что на 29% меньше, чем за тот же период 2022 года; экспорт морепродуктов в Данию достиг более 17,2 млн долл. США, снизившись более чем на 48% за тот же период.
Помимо морепродуктов, потенциальным продуктом для проникновения на рынок Северной Европы является кофе. Торговое представительство Вьетнама в Швеции сообщило, что страны Северной Европы имеют самый высокий уровень потребления кофе на душу населения в мире.
При этом Норвегия оказалась на втором месте после Финляндии, Дания - на четвертом, а Швеция - на шестом.
Кроме того, в соответствии с Соглашением EVFTA Европейский Союз (ЕС) обязуется защищать 39 географических указаний Вьетнама, включая кофе Буон Ма Тхуот. Это преимущество для вьетнамского кофе при экспорте на рынок Северной Европы.
Хотя страны Северной Европы в основном импортируют кофе арабика, но, согласно анализу Международного торгового центра (ITC), необжаренный зеленый кофе Вьетнама без кофеина все еще имеет возможности для освоения этого рынка. Однако в дополнение к развитию традиционного рынка кофе предприятия могут стремиться развивать бренды особого кофе, чтобы повысить добавленную стоимость продукции.
В целом за первые 5 месяцев 2023 года экспорт кофе из Вьетнама в Данию достиг около 1,5 млн долл. США, что почти на 50% больше, чем за тот же период 2022 года.