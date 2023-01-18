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Посол Новой Зеландии: Общий подход является преимуществом в отношениях экономики и торговли между Вьетнамом и Новой Зеландией
«По моему мнению, это хороший сигнал для обеих стран, вступающих в 2023 г., и я очень рада, когда обе страны демонстрируют признаки сильного роста, особенно Вьетнам», - сказала посол Треден Добсон в интервью ВИА по случаю Нового года.
По ее словам, в последний год экономический рост Вьетнама удивителен в контексте того, что в большинстве стран мира наблюдается спад. Экономический рост Вьетнама отражает меры правительства по восстановлению экономики в период после пандемии COVID-19, которое отдает особый приоритет восстановлению и связанным с ним политикам.
«Такие страны, как Новая Зеландия и многие другие торговые партнеры Вьетнама, также заметили это и отреагировали очень положительно. Мы видим реальное увеличение взаимодействия — как между бизнесом, так и с правительством, поскольку такие страны, как мы, хотят расширить сотрудничество с Вьетнамом и воспользоваться некоторыми преимуществами, которые Вьетнам может предложить благодаря сильному экономическому росту», - подчеркнула Треден Добсон
Посол считает, что Вьетнам и Новая Зеландия являются двумя из самых интегрированных экономик в Индо-Тихоокеанском регионе. В этих отношениях действует ряд высококачественных соглашений о свободной торговле, которые сближают две страны.
Обе страны также являются членами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) и Соглашения о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией (AANZFTA), а также Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Саммита Восточной Азии (ВАС) в рамках АСЕАН и Саммита Азия-Европа (АСЕМ). Стороны могут воспользоваться этими структурами и механизмами соглашения для увеличения двусторонней торговли до 2 млрд. долл. США к 2024 году.
«Мы должны сосредоточить наши усилия, и я думаю, что и Вьетнам, и Новая Зеландия должны четко понимать, как мы можем использовать эту структуру и соглашения о свободной торговле для поддержки экспортеров и глобальных цепочек поставок. Если мы справимся, я думаю, что цель в 2 млрд. долл. США амбициозна, но достижима», — прокомментировала посол Треден Добсон.
По словам Треден Добсона, в 2022 году визит пример-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн во Вьетнам, а затем визит председателя Национального собрания Выонг Динь Хуэ в Новую Зеландию создали благоприятные условия для достижения успеха в 2023 году. Два лидера наметили четкое направление для достижения торговой цели в 2 млрд. долл. США.
Поздравив Вьетнама с избранием членом Совета по правам человека ООН, посол отметила, что Вьетнам известен своим важным вкладом в международный мир и безопасность благодаря своему активному участию в международных миротворческих операциях.
Треден Добсон добавила: «На национальном уровне Вьетнам показал, что он может обеспечивать и поддерживать экономические, культурные и социальные интересы своего населения благодаря своей решительной политике, ориентированной на экономическое развитие. Я надеюсь, что Вьетнам поделится этим опытом в Совете ООН по правам человека».
Она сказала, что две страны будут усиливать сотрудничество в области изменения климата в ближайшее время, в которой Вьетнам и Новая Зеландия поставили перед собой довольно амбициозные цели. У двух стран было много активного сотрудничества в области сельского хозяйства. Поэтому Новая Зеландия будет укреплять сотрудничество с Вьетнамом в этой сфере, и также на углеродном рынке – в области, где две страны разделяют общие интересы.
Посол Добсон рассказала, что это ее второй год празднования Тэт во Вьетнаме и ей действительно нравится ощущение тепла, любви и связи, когда они собираются вместе в это особое время, похожее на Рождество в Новой Зеландии.
«Мне нравятся все блюда на Тэт. В прошлом году я попробовала много блюд, а в этом году надеюсь попробовать еще больше», - поделилась она.