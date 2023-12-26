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Посол: Вьетнам оказал влияние на многосторонние форумы
По его словам, изюминкой дипломатии Вьетнама в 2023 году является его успешное вступление в должность вице-председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) с сентября 2022 по сентябрь 2023 года. Вьетнам активно предлагал и планировал важнейшие решения по различным глобальным вопросам, особенно в контексте того, что ГА ООН приходится решать исключительно напряженную повестку дня, возможно, самую напряженную за многие годы.
В частности, Вьетнам председательствовал на нескольких сессиях ГА ООН, обсудил и принял резолюцию с просьбой о консультативном заключении Международного суда (МС) по обязательствам государств в отношении изменения климата, Договор об открытом море, а также резолюции о проведении встреч высокого уровня по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и реагированию на них. Совместно с другими странами он предложил инициативы и решения по различным важным вопросам, координировал и непосредственно участвовал в разработке документов. В частности, Вьетнам внес идеи и инициативы в различные текущие процессы ООН, чтобы определить будущие направления, и продолжить играть активную роль в качестве члена АСЕАН, G-77, возглавляя Группу друзей по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Все эти партнерские отношения укрепили дипломатическую позицию Вьетнама на форуме ООН, сказал он.
Он добавил, что в этом году Вьетнам продолжает вносить значительный вклад в качестве члена Совета ООН по правам человека на срок 2023-2025 годов, Комиссии международного права (2023-2027 гг.), Исполнительного совета ЮНЕСКО (2021-2025 гг.) и Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (2022-2026 гг.).
Что касается мира и безопасности, то Вьетнам всегда активно наращивал совместные усилия по повышению роли ООН и построению глобальной системы управления, основанной на верховенстве закона и соблюдении Устава ООН и общепризнанных международных стандартов. В условиях обострения стратегической конкуренции и конфронтации, а также многочисленных вызовов многостороннему сотрудничеству, он постоянно призывает к укреплению доверия, повышению солидарности и международной ответственности, развитию диалога и взаимопонимания для мирного разрешения всех споров во имя общей цели - мира, национальной независимости, демократии и прогресса во всем мире. Вьетнам вносит активный вклад и расширяет свое участие в миротворческой деятельности ООН, играя свою роль в предотвращении конфликтов и строительстве мира, особенно в горячих точках Африки, сказал он.
Говоря о развитии, Данг Хоанг Жанг подчеркнул, что Вьетнам продолжает демонстрировать твердую приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Он присоединился к различным основным группам, предлагая, координируя и согласовывая многочисленные инициативы и документы о сотрудничестве в области образования, здравоохранения, охраны водных ресурсов, энергетического перехода и адаптации к изменению климата. Вьетнам продолжает активно участвовать в реализации программы Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), стремясь к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Вьетнам продолжает активно сотрудничать с механизмами ООН по правам человека, защищая национальные доклады в рамках механизма универсального периодического обзора (УПО) и доклады о выполнении международных конвенций по правам человека, членом которых он является.
Вьетнам также продолжает подтверждать твердую приверженность продвижению многосторонности, в центре которой находится ООН, уважая основополагающие принципы Устава ООН и международного права. Это включает в себя отстаивание принципов суверенитета и территориальной целостности, приоритет диалога над конфронтацией и мирное урегулирование споров.
Вьетнамский дипломат процитировал слова представителя ЮНИСЕФ во Вьетнаме Раны Флауэрс о том, что Вьетнам является активным, инициативным и ответственным участником многосторонних процессов.
Прогнозируя сложный сценарий с многочисленными неопределенностями в следующем году, Данг Хоанг Жанг сказал, что Вьетнам продолжит укреплять свою внешнюю политику независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации внешних связей; всеобъемлющей, широкой и эффективной глобальной интеграции.
Вьетнам будет активно готовиться и вносить свой вклад в основные процессы ООН, включая Саммит будущего, Общие дебаты высокого уровня 79-й сессии ГА ООН, Саммит Движения неприсоединения в январе 2024 года; серьезно выполнять свои международные обязательства; и продолжать поддерживать свою роль в качестве члена важнейших механизмов ООН.
Достигнутые успехи и отличительные черты служат основой для гордости и веры в то, что Вьетнам сегодня не только готов быть надежным, конструктивным и ответственным партнером мирового сообщества, но и обладает опытом и ресурсами, необходимыми для выполнения обязанностей, соответствующих новому статусу страны, - заключил Данг Хоанг Жанг.