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Посол Аргентины: Меры по продвижению экономического роста Вьетнама достойны восхищения

Выражая свое впечатление об экономических достижениях Вьетнама в 2022 г., посол Аргентины в Ханое Луис Пабло Мария Бельтрамино отметил, что во Вьетнаме не только наблюдаются восстановление экономики, но и сохранение впечатляющих темпов роста по сравнению с другими странами.
  Посол Аргентины во Вьетнаме Луис Пабло Мария Бельтрамино дает интервью корреспонденту ВИА. Источник: ВИА  
Выражая свое впечатление об экономических достижениях Вьетнама в 2022 г., посол Аргентины в Ханое Луис Пабло Мария Бельтрамино отметил, что во Вьетнаме не только наблюдаются восстановление экономики, но и сохранение впечатляющих темпов роста по сравнению с другими странами.

«Я считаю, что меры и политика правительства Вьетнама с целью содействия экономического роста вызывают восхищения и заслуживают того, чтобы другие государства изучали и применяли их», - заявил посол в интервью ВИА по случаю наступающего нового года 2023.

По статистике Главного статистического управления Вьетнама, ВВП страны увеличился на 8,02% в 2022 г., что является самым высоким показателем за период 2011-2022 гг. Эти темпы роста в 3 раза больше по сравнению с 2021 г. и выше целевого показателя в 6-6,5%, установленного правительством.

В преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Аргентиной (25 октября 1973 г. - 25 октября 2023 г.) посол Бельтрамино сообщил, что, в связи с этим важным событием будет проведен ряд мероприятий.

По словам Бельтрамино, посольство Аргентины во Вьетнаме начало использовать логотип этого мероприятия на всех дипломатических нотах с 1 января 2023 г. и планирует пригласить известных аргентинских артистов и музыкантов в Ханой и Хошимин для выступления.

Более того, фотовыставки и культурные мероприятия будут проведены в Национальной библиотеке каждого государства одновременно с осуществлением мероприятий по продвижению торговли.

Обе стороны будут способствовать обмену делегациями на всех уровнях, особенно контактам на высоком уровне. Посол Бельтрамино также предложил создать Аргентино-вьетнамскую и Вьетнамско-аргентинскую группы дружбы.

Представитель Аргентины отметил, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, двусторонний торговый обмен неуклонно растет, особенно в последние 12 лет после повышения двусторонних отношений Вьетнама и Аргентины до всеобъемлющего партнерства.

Статистика показывает, что экспорт Аргентины во Вьетнам увеличился на 600%, а экспорт вьетнамских товаров в эту южноамериканскую страну - на 700% за последние 10 лет. В частности, двусторонний товарооборот вырос с 875 млн. долл. США в 2011 г. до 4,5 млрд. долл. США в 2021 г.

В настоящее время Аргентина является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в латиноамериканском регионе, после Бразилии и Мексики, а Вьетнам выступает в качестве крупнейшего торгового партнера Аргентины в Восточной Азии и занимает 6-е место в мировом масштабе.

По данным Министерства промышленности и торговли, за 11 месяцев 2022 г. двусторонний товарооборот достиг 4,52 млрд. долл. США, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., при этом стоимость экспорта Вьетнама в Аргентину достигла 806,7 млн. долл. США, а стоимость импорта Вьетнама с этого рынка - около 3,71 млрд. долл. США.

Глава дипломатической миссии Аргентины в Ханое спрогнозировал, что товарооборот между двумя странами продолжит увеличиваться в ближайшее время, и подтвердил желание развивать двусторонние отношения.

По случаю лунного Нового года 2023, посол Аргентины поделился радостью, что он будет впервые встречать Новый год во Вьетнаме, и выразил пожелание познакомиться с новогодними традициями и обычаями вьетнамцев.

ИЖВ/ВИА

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