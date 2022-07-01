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НОВОСТИ

Посольство Вьетнама срочно оказывает поддержку вьетнамцев, пострадавших в результате утечки токсичного газа в Иордании

Во второй половине дня 29 июня министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и дел эмигрантов Иордании Айманом аль-Сафади по поводу взрыва токсичного газа в порту Акабы.
  Облако токсичного газа желтого цвета поднимается после утечки из резервуара в порту Иордании. Источник: theguardian.com 

Айман Аль-Сафади выразил соболезнования министру Буй Тхань Шону и семьям вьетнамских жертв, подтвердив, что иорданские власти сделают все возможное, поддерживая посольство Вьетнама в защите граждан и решении похоронных дел вьетнамских граждан, погибших при взрыве.

27 июня 2022 года в порту Акаба, Иордания, произошел взрыв токсичного газа, в результате которого погибло 13 человек, а 251 человек получил ранения. По первоначальной информации, что в результате этого инцидента 5 граждан Вьетнама погибли и 7 граждан получили легкие ранения. Граждане - все члены экипажа судна Forest 6, номер VRUK3 из Гонконга (Китай).

От имени правительства и министерства иностранных дел Вьетнама министр Буй Тхань Шон выразил глубокие соболезнования правительству и народу Иордании в связи с большими потерями, причиненными аварией. Буй Тхань Шон предложил иорданским властям ускорить расследование причин инцидента и сообщить необходимые процедуры, связанные с похоронной погибших, обратился к иорданской стороне с просьбой поддержать посольство Вьетнама в Саудовской Аравии по совместительству с Иорданией в работе по защите и помощи гражданам, попавшим в беду.

МИД дал указание посольству Вьетнама в Саудовской Аравии в срочном порядке провести работу с властями Иордании и оперативно связаться с пострадавшими вьетнамскими гражданами для их поддержки. В то же время Консульский отдел, Министерство иностранных дел также сотрудничал с Морской администрацией Вьетнама, Министерством транспорта, Департаментом управления работающих за границей, Министерством труда, инвалидов войны и социальных дел, а также Миграционный отдел, Министерство общественной безопасности проверить информацию, запросить у компании-отправителей рабочих помощь вьетнамским рабочим, уведомить семьи пострадавших и провести необходимые процедуры.

В случае необходимости граждане Вьетнама могут обратиться на горячую линию защиты граждан: ( 84) 981848484 и на горячую линию посольства Вьетнама в Саудовской Аравии: ( 966) 583 245. 255.

ВИА

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