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Посольство Вьетнама в Израиле предупреждает граждан о риске конфликта между Израилем и Хезболлой
Согласно заявлению посольства, начиная с 11 июня 2024 года, Хезболла выпустила сотни ракет и беспилотников, что привело к значительному ущербу для людей и имущества, а также вызвало пожары, разрушившие многие районы на севере Израиля. В ответ Израиль также усилил свои нападения на территорию Ливана. Взаимные удары сторон с увеличивающейся интенсивностью в последние дни вызвали международные опасения о возможном полномасштабном конфликте между Израилем и Хезболлой.
В связи с текущей ситуацией посольство настоятельно рекомендует вьетнамской общине в Израиле:
Регулярно следить за развитием ситуации в Израиле через надёжные местные СМИ.
Избегать посещения районов, представляющих потенциальную опасность, особенно на севере Израиля, где существует угроза атак со стороны Хезболлы.
Строго соблюдать все правила и рекомендации по безопасности, предоставляемые местными властями.
Активно разрабатывать планы обеспечения безопасности для себя и своих близких.
Посольство также призывает поддерживать постоянный контакт с дипломатическим представительством и предоставляет номера телефонов и адреса электронной почты для связи в экстренных случаях, получения поддержки и информации о планах защиты граждан.
С октября 2023 года на границе между Израилем и Хезболлой продолжаются боевые действия, которые уже привели к гибели почти 400 человек в Ливане и 28 человек в Израиле. Особенно в последние дни обе стороны все чаще делают жёсткие заявления, свидетельствующие о риске полномасштабного конфликта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 июня предупредил, что «одно опрометчивое действие или ошибка в расчётах» могут привести к «катастрофе» и началу новой войны.