Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Последний рабочий день 1-й сессии Национального собрания XVІ созыва

В последний рабочий день 1-й сессии (24 апреля) Национальное собрание (НС) провело пленарное заседание в зале заседаний и проголосовало за принятие ряда важных законов и резолюций.

В частности, были приняты следующие резолюции: о утверждении окончательного отчёта об исполнении государственного бюджета за 2024 год; о программе надзорной деятельности НС на 2027 год и о создании специализированной надзорной делегации НС на 2027 год; о развитии вьетнамской культуры; о пилотной реализации института государственного адвоката; о создании города Донгнай центрального подчинения; о специальных механизмах и политиках по урегулированию нарушений земельного законодательства организациями и физическими лицами, совершённых до вступления в силу Закона о земле 2024 года,

A также о мерах по дальнейшему устранению трудностей и препятствий для затянувшихся проектов; о пятилетнем плане социально-экономического развития на период 2026–2030 годов; о национальном пятилетнем финансовом плане на 2026–2030 годы и плане заимствований и погашения государственного долга на тот же период; о среднесрочном плане государственных инвестиций на 2026–2030 годы; а также резолюция 1-й сессии НС XVІ созыва.

Национальное собрание также приняло Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о налоге на доходы физических лиц, Закона о налоге на добавленную стоимость, Закона о налоге на прибыль предприятий и Закона о специальном потребительском налоге.

Согласно программе, утром 24 апреля НС провело заключительное заседание. Председатель НС Чан Тхань Ман выступил с заключительной речью после полного выполнения всей повестки 1-й сессии.

Заключительное заседание транслировалось в прямом эфире по телевидению и радио, чтобы избиратели и широкая общественность могли следить за его ходом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Vietjet лидирует в Юго-Восточной Азии по эффективности сокращения выбросов

Vietjet лидирует в Юго-Восточной Азии по эффективности сокращения выбросов

Согласно обзору Flight Emissions Review 2025, опубликованному глобальной компанией Cirium, специализирующейся на авиационных данных и аналитике, Vietjet признана авиакомпанией с самым низким уровнем выбросов на внутренних маршрутах Юго-Восточной Азии.
ПОДРОБНЕЕ

Top