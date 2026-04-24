Последний рабочий день 1-й сессии Национального собрания XVІ созыва

В частности, были приняты следующие резолюции: о утверждении окончательного отчёта об исполнении государственного бюджета за 2024 год; о программе надзорной деятельности НС на 2027 год и о создании специализированной надзорной делегации НС на 2027 год; о развитии вьетнамской культуры; о пилотной реализации института государственного адвоката; о создании города Донгнай центрального подчинения; о специальных механизмах и политиках по урегулированию нарушений земельного законодательства организациями и физическими лицами, совершённых до вступления в силу Закона о земле 2024 года,

A также о мерах по дальнейшему устранению трудностей и препятствий для затянувшихся проектов; о пятилетнем плане социально-экономического развития на период 2026–2030 годов; о национальном пятилетнем финансовом плане на 2026–2030 годы и плане заимствований и погашения государственного долга на тот же период; о среднесрочном плане государственных инвестиций на 2026–2030 годы; а также резолюция 1-й сессии НС XVІ созыва.

Национальное собрание также приняло Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о налоге на доходы физических лиц, Закона о налоге на добавленную стоимость, Закона о налоге на прибыль предприятий и Закона о специальном потребительском налоге.

Согласно программе, утром 24 апреля НС провело заключительное заседание. Председатель НС Чан Тхань Ман выступил с заключительной речью после полного выполнения всей повестки 1-й сессии.

Заключительное заседание транслировалось в прямом эфире по телевидению и радио, чтобы избиратели и широкая общественность могли следить за его ходом.