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Положительное сальдо торгового баланса продолжает увеличиваться, сельское хозяйство является ярким пятном в экономическом раз
Вместе с двумя основными столпами инвестиций, потребления и экспорта, он продолжает оставаться ярким пятном в экономической картине Вьетнама за последние 11 месяцев.
По данным Главного статистического управления, общий импортно-экспортный оборот страны за первые 11 месяцев 2022 года достиг почти 674 млрд. долл. США. В котором экспорт достиг 342,21 млрд. долл. США, увеличившись на 13,4%; импорт - 331,61 млрд. долл. США, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Однако торговый баланс между сектором внутренней экономики и сектором ПИИ находится на двух крайних точках. Таким образом, внутренний экономический сектор имеет торговый дефицит в размере 27,97 млрд. долл. США за 11 месяцев, сектор ПИИ (включая сырую нефть) имеет торговый профицит в размере 38,57 млрд. долл. США. Между тем, сектор иностранных инвестиций обеспечил 74,4% от общего объема экспортного оборота, сектор отечественного бизнеса - 25,6%.
Некоторые продукты сельского, лесного и рыбного хозяйства Вьетнама достигли высокого экспортного оборота за 11 месяцев 2022 года, в том числе кофе на сумму более 3,5 млрд. долл. США, что на 31,5% больше, чем за тот же период в 2021 году; рис достиг более 3,2 млрд. долл. США, что на 6,9% больше; маниока и продукты из маниоки достигли более 1,2 млрд. долл. США, что на 16,4% больше; пангасиус достиг 2,2 млрд. долл. США, увеличившись на 61,9%; креветки достигли 4,1 млрд. долл. США, что на 14,6% больше; древесина и изделия из дерева - 14,6 млрд. долл. США, что на 9% больше; удобрения всех видов достигли 1 млрд. долл. США, что в 2,3 раза больше.
Комментируя ситуацию с импортом и экспортом в 2022 году, Министерство промышленности и торговли заявило, что возможность общего импорта и экспорта может составить около 740 млрд. долл. США благодаря максимальной эксплуатации ресурсов. При этом только сельскохозяйственный сектор внес значительную долю положительного сальдо торгового баланса в экономику, составив почти 8 млрд. долл. США.
Хотя общий экспортный оборот сельскохозяйственного сектора составляет примерно 50 млрд. долл. США, что даже уступило обороту одного только сектора электроники, компьютера и комплектующих (50,5 млрд. долл. США), но 8 миллиардов долларов США положительного сальдо торгового баланса, которые он принес — это большие усилия. При этом морепродукты, рис, кофе, древесина и изделия из дерева увеличили экспортную стоимость.
В конце года, хотя имеется тенденция к снижению заказов из-за высокой инфляции на многих основных рынках, ожидается, что экспорт сельскохозяйственной продукции к концу этого года достигнет целевого показателя в 52,5-53 млрд. долл. США, что выше целевого уровня почти на 3 млрд. долл. США.
По данным Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли), производственные и экспортные предприятия успешно использовали соглашения о свободной торговле (ССТ) для увеличения экспорта. Например, за 3 года реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) экспортный оборот товаров на рынки без ССТ в блоке увеличился на 75-100%. Благодаря эффективному использованию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) многие экспортные товары в ЕС быстро выросли, такие как железо и сталь (рост на 200%), кофе (рост более чем на 75%), положительное сальдо торгового баланса в ЕС за 11 месяцев достиг 29,4 млрд. долл. США, что на 42,4% больше, чем за тот же период 2021 года.
Обеспечение гармоничного и устойчивого торгового баланса
Масштабы импорта и экспорта экономики нашей страны с каждым годом становятся все больше и больше.
Однако, глядя на торговый дефицит или профицит для некоторых рынков, площадь рынка все еще находится на высоком уровне. Способность влиять на устойчивость импортной и экспортной деятельности.
Например, в 2021 году положительное сальдо торгового баланса с США составляет 81 млрд. долл. США, увеличившись на 27,9% по сравнению с 2020 годом. Между тем, дефицит торгового баланса с Китаем в 2021 году составляет 53,9 млрд. долл. США, увеличившись на 52,7% по сравнению с 2020 годом; а с АСЕАН — 12,3 млрд. долл. США, что на 66,8% больше, чем в 2020 году.
Г-жа Нгуен Кам Чанг, заместитель директора Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли), заявила, что содействие экспорту, использование максимального пространства на рынках с помощью соглашений о свободной торговле, развитие новых рынков и одновременное укрепление управления, обеспечения гармоничного и устойчивого торгового баланса является большой задачей в ближайшее время.
Кроме того, необходимо уделять больше внимания работе по раннему предупреждению о риске судебных исков о возмещении ущерба для бизнеса, поскольку при увеличении экспорта и его концентрации на нескольких ключевых рынках риск предъявления иска к товарам за антидемпинговые меры/ анти-субсидии или применение защитных мер также быстро выросли.
По состоянию на ноябрь 2022 года США инициировали расследование 51 случая с товарами, ввозимыми из Вьетнама, в основном антидемпинговые расследования. Исследуемые продукты варьируются от продуктов сельского, лесного и водного хозяйства, таких как древесина, пангасиус, пангасиуса, креветки, мед и до промышленных товаров, таких как сталь, газонокосилки... и даже продукты для планшетов.