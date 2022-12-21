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Поезд метро Хошимина отправляется в тестовый запуск

По сообщению Управления городских железных дорог (MAUR), 21 декабря на линии метро № 1 в Хошимине будет проведен пробный запуск.
  Первый пробный запуск линии метро №1 состоится 21 декабря. Фото: laodong.vn  
По сообщению Управления городских железных дорог (MAUR), 21 декабря на линии метро № 1 в Хошимине будет проведен пробный запуск.

Пилотный запуск линии метро № 1 будет проведен на участке протяженностью более 8 километров в городе Тхудык, говорится в сообщении.

Пробный запуск поезда японским подрядчиком Hitachi ознаменует собой первый пробный запуск поезда на линии, которая проходит 19,7 км между рынком Бентхань в районе 1 и парком развлечений Шуойтьен в городе Тхудык.

В пробном запуске примет участие подрядчик проекта - Hitachi - вместе с послом Японии во Вьетнаме, генеральным консулом Японии, представителями JICA (Японское агентство международного сотрудничества) и руководителями Народного комитета города Хошимин, города Тху Дык и соответствующих отделов.

Надземный участок предназначен для движения поездов со скоростью 110 км/ч, но для пробного запуска поезд будет стартовать со скоростью 5 км/ч и постепенно достигать 20 км/ч.

Во время испытаний поезд также будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Суотиен или Бинтай.

Первая линия метро имеет 17 поездов японского производства, каждый из которых вмещает 930 пассажиров, и каждый поезд может двигаться со скоростью до 110 км/ч над землей и 80 км/ч под землей.

Все 17 поездов с августа проходят испытания в депо Лонгбинь в городе Тхудык.

Ожидается, что линия метро № 1 будет стоить более 43,7 трлн. донгов (1,89 млрд. долл. США) и финансируется за счет помощи Японии в целях развития за рубежом и вьетнамских партнеров.

ВИА/ИЖВ

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