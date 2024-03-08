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Подтверждение нынешней роли вьетнамских женщин
Продвижение роли женщин
В новое время, помимо важной роли в семье, женщины активно участвуют в общественной деятельности. Все больше и больше женщин становятся видными политиками, учеными, активными менеджерами. Экономические права женщин расширяются благодаря закону, установившему, что в свидетельства о праве собственности на землю, жилье и имущество не только вписывается имя мужчины, но и женщины. Вьетнам также является одной из немногих стран, завершивших подготовку доклада об осуществлении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). В частности, в министерствах, провинциях, городах и населенных пунктах была создана система разделов по улучшению положения женщин. Сеть консультантов по гендерным вопросам эффективно работает, кроме того была укреплена правовая система для обеспечения равных прав женщин, а закон о гендерном равенстве официально вступил в силу с 1 июля 2007 года.
В условиях тенденции интеграции и развития страны вьетнамские женщины продолжают продвигать и утверждать свою роль и положение в развитии общества. По мере того, как экономика развивается, у женщин появляется больше возможностей. Кроме того, было разрушено жесткое разделение труда по признаку пола, позволившее женщинам участвовать в рыночной экономике и обязавшее мужчин разделить ответственность за заботу о семье. Это облегчает домашнюю работу женщин, предоставляя им больше времени для занятий другими видами деятельности. В то же время, создавая больше возможностей для женщин на рынке труда...
Однако, кроме того, все еще существует множество ограничений, которые необходимо преодолеть в области гендерного равенства, особенно с точки зрения идеологии и взглядов людей в обществе, включая мужчин и женщин. Не только мужчины не осознают или неприемлемо относятся к роли и положению женщин, но и многие женщины сами имеют неоднозначное понимание, из-за чего возникает девиантное поведение и не может быть правильного способа решения проблем, возникающих в жизни, связанных с их ролью и положением своего пола.
В условиях тенденции интеграции и развития, для подтверждения и продвижения своей роли вьетнамским женщинам в целом, женщинам, проживающим в сельских районах и работающим в сельском хозяйстве в частности, необходимо продолжать подтверждать свою особую роль в семейной и общественной жизни, внося свой вклад в построение все более счастливой жизни.
Хуат Тху Хонг, директор Института исследований социального развития (ISDS), сказала, что причина домашнего насилия отчасти связана с тем, что женщины смиряются и принимают физическое и моральное насилие со стороны мужа без сопротивления. Многие женщины не знают о равных правах между женщинами и мужчинами.
«Всегда считались, что женщины находятся в наиболее неблагоприятном положении. Мы должны показать то, как меняются люди, когда они думают о себе, или как они меняются, когда думают о женщинах, - и это, в целом, легко, но придумать конкретные решения, конкретные действия непросто, потребуется много усилий и творческого мышления целого ряда людей, чтобы найти наиболее подходящий подход к различным группам мужчин. И, конечно, в этой миссии каждый должен считать данную задачу своим делом», - сказала Хуат Тху Хонг.
Пока общество не рассматривает гендерное насилие в семье как проблему, в которую общество обязано вмешаться, насилие будет ограниченным за дверью каждого дома, и женщины будут продолжать страдать от насилия со стороны мужа или других членов в семье. Прекращение насилия в отношении женщин и девочек требует активного участия мужчин, потому что именно они вносят изменения. Каждый человек несет ответственность за совместное участие в акте прекращения всех форм насилия в отношении женщин и девочек, предотвращая эти формы насилия до того, как они произойдут.
Нельзя допускать оставаться женщинам позади
По словам заместителя министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения Нгуен Тхи Ха, четкая осведомленность о гендерных проблемах, возникающих в контексте цифровой трансформации, поможет соответствующим компетентным органам доработать рамки политики и законов, создав благоприятные условия для того, чтобы женщины и девочки имели возможность активнее участвовать в этой сфере.
«Повышение осведомленности о возможностях получения образования и искоренение гендерных стереотипов в учебной программе, профориентации, особенно при обучении в областях науки, технологии, инженерии и математики (STEM), рассматриваются как ключ к содействию участию женщин в цифровой трансформации», - сказала Нгуен Тхи Ха.
По ее словам, изменение гендерных стереотипных ожиданий в профессии, включая продвижение образцов для подражания для женщин, участвующих в сфере информационных технологий, а также цифровая трансформация придадут импульс уверенности женщин в сфере информационных технологий.
«Обеспечение женщин необходимыми навыками и поддержка их перехода на связанные с цифровыми технологиями формы занятости имеют решающее значение для того, чтобы женщины всегда шли в ногу со временем», - сказала Нгуен Тхи Ха.