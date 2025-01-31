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Поднос с фруктами на Тэт - неотъемлемая часть вьетнамской культуры
Как и другие популярные ритуалы, приготовление подноса с пятью фруктами на Тэт стало общепринятой традицией.
За несколько дней до Тэт вьетнамцы начинают закупать для этого необходимые фрукты.
Поднос с пятью фруктами обычно состоит из грозди зеленых бананов, спелого помело (или руки Будды), апельсинов, хурмы, слив саподиллы, ветки кумквата, а в последние годы можно добавить манго и виноград из южного Вьетнама или яблоки и груши из Китая. Хотя он и называется подносом из пяти фруктов, он не обязательно содержит ровно пять видов фруктов.
Разложить фрукты на малиновом деревянном подносе в форме песочных часов - настоящее искусство. Нужно комбинировать цвета и формы разных фруктов, красиво разложив их на подносе, чтобы он выглядел как натюрморт.
Чтобы обеспечить равновесие на подносе, гроздь бананов обычно кладется посередине так, чтобы бананы были направлены вертикально, а помело - на вогнутую поверхность руки бананов. Затем в промежутки между бананами и помело добавляются апельсины, сливы саподиллы, яблоки.
Последние небольшие промежутки заполняются маленькими кумкватами, чтобы получился полный и компактный поднос с фруктами.
В цветовой гамме поднос с фруктами представляет собой гармоничное сочетание разных цветов фруктов: темно-зеленый бананов, светло-желтый цвет помело, темно-красный цвет хурмы, красновато-желтый цвет апельсина и кумквата, светло-зеленый цвет яблока и темно-коричневый цвет слив саподиллы. Чтобы завершить картину, поднос с фруктами иногда накрывают небольшими свежими листьями кумквата.
Поднос с пятью фруктами вместе с горизонтальными лакированными досками с выгравированными китайскими иероглифами, написанными пожеланиями на красной бумаге, декоративными кумкватами и персиковыми деревьями, а также с популярными изображениями Ханг Чонг и Донг Хо, превзошли свою материальную ценность и стали духовным символом, самобытным национальным продуктом в духовной жизни вьетнамцев.
В настоящее время, хотя многие древние духовные ценности канули в Лету, обычай формировать поднос с пятью фруктами для алтаря во время лунного Нового года ревностно сохраняется как прекрасное наследие традиционной культуры Вьетнама.
“Мам Нгу Куа” на празднике Тэт представляет собой квинтэссенцию того, что Небеса и Земля благословляют людей. Это одно из общих представлений о жизни вьетнамцев, которое звучит как “Ан Куа Ньо Ке Чонг Кау” (когда вы берете фрукты, вы должны думать о их производителе).