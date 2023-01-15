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Оффшорная ветроэнергетика во Вьетнаме привлекает иностранных инвесторов
Nikkei Asia опубликовал статью с анализом ветроэнергетического потенциала Вьетнама, в которой говорится, что японские компании и европейские корпорации уделяют внимание области оффшорной ветроэнергетики Вьетнама, чтобы воспользоваться преимуществами возобновляемой энергии этой развивающейся страны.
Наряду с тем, обязательства достичь «нулевые» показатели выбросов к середине века в сочетании с чрезвычайной нехваткой электроэнергии превращает Вьетнам в привлекательное место для потока инвестиций в инфраструктуру возобновляемых источников энергии.
Японская корпорация Sumitomo объявила о разработке проекта морской ветроэнергетики в сентябре 2022 года. В декабре были проведены исследование маршрутов прокладки кабеля.
К 2030 году компания планирует ввести в эксплуатацию ветропарк мощностью от 500 МВт до 1 ГВт. Если первоначальные планы достигнут успехов, компания будет стремиться развивать дальнейшие проекты, в том числе и в северном регионе Вьетнама.
Sumitomo имеет опыт разработки морских ветровых электростанций в Европе, в том числе в Бельгии и Великобритании. Мощность станций в Европе, исходя из уровня инвестиций, составляет около 310 МВт. Ожидается, что это число вырастет примерно до 600 МВт с учетом предстоящих проектов.
Компания рассматривает сотрудничество с местными фирмами по содействию проектам во Вьетнаме.
Sumitomo - не единственная японская компания, стремящаяся к развитию оффшорной ветроэнергетики на вьетнамском рынке.
Вьетнам считается одним из привлекательных направлений для иностранных инвесторов в ветроэнергетику, поскольку считается, что эта страна обладает большим потенциалом в этой сфере.
По данным Всемирного банка (ВБ), Вьетнам обладает самым большим потенциалом ветровой энергии среди 4 стран региона. По оценкам, более 39% общей площади Вьетнама ежегодно имеют среднюю скорость ветра более 6 м/с на высоте 65 м, что эквивалентно мощности 512 ГВт.
С учетом этого преимущества, по словам эксперта компании Orsted Себастьяна Халда Буля, Вьетнам является «одним из лучших мест в Азии для оффшорной ветроэнергетики».
Что касается политики развития страны, то Вьетнам с населением около 100 млн. человек переживает быстрый экономический рост и растущую концентрацию иностранных производителей.
В то же время инфраструктура производства электроэнергии не поспевает за развитием, что может привести к ее дефициту в ближайшем будущем.
Во время аномальной жары в июле прошлого года в районах вокруг столицы Ханоя произошли массовые отключения электроэнергии.
Кроме того, на саммите Организации Объединенных Наций по климату COP26 в Глазго в 2021 году премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьин объявил о плане достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. В долгосрочной перспективе Вьетнаму необходимо обеспечить источники энергии для замены угля, что составляет около 50% всего производства электроэнергии в стране.
В том контексте также ожидается, что морская ветроэнергетика будет играть большую роль в развитии электроэнергетики правительством.
После механизма стимулирования в Решении № 39 премьер-министра, масштабы ветроэнергетики во Вьетнаме резко увеличились с 90 МВт в 2017 году до более 4.100 МВт к ноябрю 2021 года (более чем в 45 раз).
Вьетнамский проект энергетики VIII уделяет первостепенное внимание активному развитию наземной и морской ветроэнергетики.
Ожидается, что к 2030 году мощность наземной ветроэнергетики достигнет 21.480 МВт, а оффшорной ветроэнергетики – 7.000 МВт (в том числе на севере – 4.000 МВт).