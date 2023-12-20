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Отчет Visa: Вьетнамцы занимают второе место по посещаемости художественных представлений
Согласно отчету, 40 % вьетнамцев выезжали за границу, особенно в Таиланд и Южную Корею, чтобы насладиться представлениями.
Данг Тует Данг, менеджер Visa во Вьетнаме и Лаосе, отметила, что возвращение туризма и живых музыкальных выступлений свидетельствует о чрезвычайно позитивной тенденции. По ее словам, во время трансграничных поездок оплата картой играет ключевую роль в обеспечении безопасной и надежной покупки билетов посредством бесконтактной оплаты, добавив, что потребители также могут без проблем оплачивать товары для мероприятий, составлять планы поездок и совершать покупки, используя банковскую карту.
В отчете также прогнозируются три основные тенденции развития туризма в 2024 году, при этом спрос на посещение живых музыкальных выступлений будет постоянно расти как внутри страны, так и за рубежом.
Вторая тенденция заключается в том, что вьетнамские потребители по-прежнему будут сохранять позитивный настрой. Согласно отчету, четверо из 10 потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе считают, что экономическая ситуация в стране улучшится в следующем году. Во Вьетнаме 75 % потребителей продолжают проявлять оптимизм в отношении перспектив развития экономики страны, что значительно выше, чем в Индонезии (64 %) и на Филиппинах (50 %). В результате 16 % опрошенных вьетнамских потребителей заявили, что планируют купить новые автомобили, а 55 % поделились своим намерением тратить больше в 2024 году, что выше среднего показателя по региону в 50 %.
В то же время ожидается, что потребители увеличат личные сбережения. Несмотря на намерение тратить больше, большинство потребителей заявили, что планируют откладывать больше средств на сбережения. Согласно отчету, 43 процента опрошенных потребителей во Вьетнаме заявили, что хотели бы увеличить свои личные сбережения, которые составляют 10-29% от их дохода, что выше, чем средний показатель по региону, равный 36%.