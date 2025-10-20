Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Открытие 10-й сессии Национального собрания 15-го созыва: начало нового этапа развития

Утром 20 октября состоялось торжественное открытие 10-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва в столице Ханое.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает с речью на открытии заседания. Фото: ВИА  
В церемонии открытия приняли участие: Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам; Президент страны Лыонг Кыонг; Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь; Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чань Кам Ту; Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) До Ван Тьен.

Также присутствовали бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; бывшие председатели НС Нгуен Ван Ан, Нгуен Шинь Хунг, Нгуен Тхи Ким Нган.

Руководители и бывшие руководители Партии и Государства, ЦК ОФВ, представители центральных и местных органов власти, послы и главы международных организаций в Ханое также приняли участие в заседании.

Председатель НС Чан Тхань Ман, открывая заседание, отметил, что в условиях, когда вся Партия, народ и армия решительно стремятся преодолеть все трудности и вызовы, прилагая усилия для успешного выполнения целей социально-экономического развития и в честь подготовки к 14-у съезду КПВ, НС 15-го созыва торжественно открыла 10-я сессия — последняя регулярная сессия этого созыва.

В рамках программы, продолжительностью около 40 дней, НС рассмотрит, обсудит и примет решения по значительному объему работы, включающему важные стратегические вопросы. Ожидается рассмотрение и утверждение 53 законопроектов и резолюций — это крупнейший объем законодательной работы в истории сессии НС, яркое свидетельство принципа, что законодательство должно опережать события, прокладывая путь инновациям и ориентируясь на жизнь и интересы народа как меру политики. Законопроекты охватывают почти все ключевые сферы, многие из которых связаны с новыми, быстро меняющимися вопросами; своевременно институционализируют новые партийные решения и резолюции, сосредотачиваются на устранении институциональных узких мест, особенно в сферах земельных отношений, инвестиций, планирования, строительства, экологии, энергетики; способствуют оздоровлению рынка корпоративных облигаций и недвижимости.

НС также рассмотрит отчеты Правительства о результатах выполнения плана социально-экономического развития, государственного бюджета и плана государственных инвестиций на 2025 год; об исполнении резолюций НС по пятилетнему плану развития на период 2021–2025 годов, реструктуризации экономики, среднесрочным государственным инвестициям, национальным финансам, займам и государственному долгу. На их основе НС примет решения по плану социально-экономического развития, проекту государственного бюджета, распределению центрального бюджета, плану государственных инвестиций на 2026 год; пятилетнему финансовому плану страны и среднесрочному плану государственных инвестиций на период 2026–2030 годов.

ВИА/ИЖВ

