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Открытие первых двух музейных автоматов Story Box во Вьетнаме
Вьетнам является первой страной, где французская сторона реализует эту модель, аналогичную во французском городе Лионе.
Соответственно, эта модель выполнена в форме коробки. Внутри коробки есть панель управления, так что гости могут выбирать данные, которые они хотят узнать, с помощью предустановленных значков.
После выбора окно истории будет автоматически рассказывать об экспонатах, выставленных в музеях, в течение 3 минут.
Организаторы рассказали, что первые две Story Box во Вьетнаме были изготовлены командой музеев Хошимина, сотрудниками, принимавшими участие в учебном курсе Музея Confluences, Музея Лиона и Посольства Франции во Вьетнаме.
Эти два автомата находятся в Городском музее Хошимина и музее Женщин Южного Вьетнама.
Цель этих автоматов — помочь людям лучше понять культурное наследие нашей страны, которое экспонируется в музеях города.
В настоящее время данные в этих двух устройствах рассказывают о четырех типичных артефактах Городского музея Хошимина, музее Женщин Южного Вьетнама, Исторического музея Хошимина и Городского музея изящных искусств Хошимина.
Эти Story Box предназначены для гибкого перемещения во многих местах, чтобы многие люди могли получить к ним доступ.
Доан Тхи Чанг, заместитель директора Городского музея Хошимина, рассказала газете Tuoi Tre Online: «Городской музей Хошимина является одним из первых двух подразделений, получивших Story Box. Это и честь, и ответственность. Что касается плана по продвижению Story Box в ближайшем будущем, мы продолжим добавлять документы, артефакты и истории, чтобы приблизить музеи ближе к людям».
Чанг надеется, что с помощью этой новой формы аудиогида сотрудники музея и жители города станут активными пропагандистами в распространении культуры среди друзей на пяти континентах, что также является долгосрочной стратегией музея Хошимина для привлечения публики.
The Story Box является частью проекта FSPI — разделение и сохранение вьетнамского наследия при поддержке посольства Франции во Вьетнаме и Генерального консульства Франции в Хошимине.
Элен Лафон-Кутюрье, генеральный директор Музея Confluences в Лионе, сказала, что эта модель привлекает туристов в музей, повышает образовательный потенциал... во Франции. Она надеется, что благодаря Story Box вьетнамцы получат интересный опыт знакомства с типичными музейными экспонатами.
Эммануэль Павийон-Гроссер, Генеральный консул Франции в Хошимине, выразила радость в связи с тем, что сегодня реализована важная часть проекта.
Она сказала, что в рамках программы пока реализуются два проекта: ремонт центра для посетителей национального парка Кукфыонг (провинция Ниньбинь), создание выставочного контента Центра экологического образования и коммуникации на охраняемой территории заповедника Кулаочам (провинция Куангнам).
Чан Тхе Тхуан, директор Департамента культуры и спорта города Хошимина, сказал, что применение технологий для представления экспонатов является неотъемлемой частью дорожной карты цифровой трансформации во всех областях, включая систему музеев Хошимина.