НОВОСТИ
Открытие заключительной сессии Национального собрания 15-го созыва
В тот же день утром НС провело подготовительное заседание. Во время этого заседания депутаты внесли добровольные пожертвования — каждый не менее одного дневного заработка — чтобы поддержать соотечественников в регионах, сильно пострадавших от наводнений и стихийных бедствий, с целью скорейшего устранения ущерба и стабилизации жизни.
10-я сессия является заключительной сессией НС 15-го созыва и имеет особое значение: она подводит итоги важного этапа с множеством обновлений, демократичности, ответственности и эффективности, а также готовит основу для следующего периода — 16-го созыва — с более глубокими и комплексными требованиями.
Ожидается, что сессия завершится 11 декабря 2025 года и продлится около 40 рабочих дней.
На этой сессии Национальное собрание сосредоточится на оперативной институционализации новых постановлений и выводов Центрального Комитета, Политбюро и Секретариата КПВ, особенно направлений, утверждённых на 13-м Пленуме ЦК КПВ, в которых подчёркивается необходимость «превратить институциональные реформы в конкурентное преимущество и движущую силу развития», разблокировать ресурсы и создать правовую основу и стимулы для развития страны в будущем периоде.
В соответствии с этим, НС рассмотрит и примет решения по 66 вопросам и группам вопросов.
В законодательной сфере планируется рассмотреть и утвердить 49 законов и 4 резолюции. Это самая насыщенная законодательная повестка среди всех сессий текущего созыва.
Кроме того, НС рассмотрит и примет решения по 13 группам вопросов, касающимся экономики, государственного бюджета, надзора и других важных тем. В частности: рассмотрит и утвердит вопросы социально-экономического развития и бюджета; примет резолюцию НС по результатам тематического надзора «Реализация политики и законов в области охраны окружающей среды с момента вступления в силу Закона об охране окружающей среды 2020 года»; обсудит обобщённый отчёт о деятельности членов Правительства, Председателя Верховного народного суда, Генерального прокурора и Главного аудитора по выполнению резолюций НС 14-го и 15-го созывов в рамках тематического надзора и ответов на запросы; рассмотрит проект отчёта о работе НС 15-го созыва; заслушает отчёты о работе за 2021–2026 годы от Президента, Правительства, Постоянного комитета НС, Комитета по делам национальностей, комитетов НС, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и Государственной контрольной палаты; рассмотрит и примет резолюцию по итогам работы НС за срок 2021–2026 гг.
Подготовка к 10-й сессии велась тщательно. Постоянный комитет НС уделил значительное внимание содержанию сессии, организовав заседани для депутатов, занимающих специализированные должности, чтобы обсудить вопросы, выносимые на рассмотрение. Канцелярия НС усилила координацию с соответствующими органами, активно работала над проверкой и совершенствованием материалов с целью повышения качества обслуживания сессии.