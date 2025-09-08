Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Открытие агитационной настенной росписи о дружбе между Вьетнамом и Кубой

Утром 6 сентября в Хошимине Генеральное консульство Кубы в Хошимине, Союз организаций дружбы города Хошимина и Университет изобразительных искусств Хошимина организовали торжественную церемонию открытия настенной агитационной росписи о дружбе между народами Вьетнама и Кубы.
  Нгуен Лок Ха, заместитель председателя Народного комитета города Хошимина, Виктор Гауте Лосепес, заместитель председателя Института дружбы Кубы с народами, и Ариадне Фео Лабрда, генеральный консул Кубы в Хошимине, вместе с рядом почетных гостей на церемонии открытия настенной агитационной росписи о дружбе между Вьетнамом и Кубой. Фото: ВИА  
Это мероприятие имеет практическое значение в ознаменование 65-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кубой (1960–2025 гг.), 80-летия победы Августовской революции (19 августа 1945–19 августа 2025 гг.) и Национального праздника Вьетнама (02 сентября 1945–02 сентября 2025 гг.).

В церемонии приняли участие заместитель председателя Института дружбы Кубы с народами (ICAP) Виктор Гауте Лосепес, находящийся с рабочим визитом в Хошимине, а также представители ряда генеральных консульств других стран в Хошимине.

Настенную агитационную роспись о дружбе между Вьетнамом и Кубой выполнили преподаватели и студенты Университета изобразительных искусств Хошимина на стене здания Генерального консульства Кубы в Хошимине. Площадь росписи составляет почти 50 кв. м.

Картина отличается яркой цветовой гаммой и живыми образами, прославляющими дружбу и солидарность Вьетнама и Кубы. В центре росписи изображены два национальных флага Вьетнама и Кубы, а также характерные символы каждой страны, такие как бамбук, лотос, сахарный тростник… Все это гармонично сочетается и подчеркивает особую дружбу между Вьетнамом и Кубой, которая неизменно выдерживает все испытания и трудности истории.

Выступая на церемонии, заместитель председателя Народного комитета Хошимина Нгуен Лок Ха подчеркнул, что настенная агитационная роспись о дружбе Вьетнама и Кубы — это не только произведение искусства, но и яркое воплощение традиций дружбы, искренних чувств, тесной привязанности, совместного пути и взаимной поддержки между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Кубы.

Генеральный консул Кубы в Хошимине Ариадне Фео Лабрда отметила, что данный художественный объект о дружбе между народами Вьетнама и Кубы отражает политические и культурные связи двух стран и несет важное послание о дружбе между кубинским и вьетнамским народами.

Эта настенная агитационная роспись будет способствовать повышению осведомленности новых поколений кубинцев и вьетнамцев о культуре и истории двух народов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Срочно подготовить отчет о технико-экономическом обосновании проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Срочно подготовить отчет о технико-экономическом обосновании проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон

Вечером 7 сентября Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел совещание с министерствами, ведомствами и органами для рассмотрения и дальнейшего продвижения реализации проекта железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон. На заседании обсуждалось состояние разработки, экспертизы и опубликования стандартов и нормативов для железных дорог высокой скорости, а также вопросы выделения источников финансирования для железнодорожных проектов.
ПОДРОБНЕЕ

Top