НОВОСТИ
Открытие агитационной настенной росписи о дружбе между Вьетнамом и Кубой
В церемонии приняли участие заместитель председателя Института дружбы Кубы с народами (ICAP) Виктор Гауте Лосепес, находящийся с рабочим визитом в Хошимине, а также представители ряда генеральных консульств других стран в Хошимине.
Настенную агитационную роспись о дружбе между Вьетнамом и Кубой выполнили преподаватели и студенты Университета изобразительных искусств Хошимина на стене здания Генерального консульства Кубы в Хошимине. Площадь росписи составляет почти 50 кв. м.
Картина отличается яркой цветовой гаммой и живыми образами, прославляющими дружбу и солидарность Вьетнама и Кубы. В центре росписи изображены два национальных флага Вьетнама и Кубы, а также характерные символы каждой страны, такие как бамбук, лотос, сахарный тростник… Все это гармонично сочетается и подчеркивает особую дружбу между Вьетнамом и Кубой, которая неизменно выдерживает все испытания и трудности истории.
Выступая на церемонии, заместитель председателя Народного комитета Хошимина Нгуен Лок Ха подчеркнул, что настенная агитационная роспись о дружбе Вьетнама и Кубы — это не только произведение искусства, но и яркое воплощение традиций дружбы, искренних чувств, тесной привязанности, совместного пути и взаимной поддержки между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Кубы.
Генеральный консул Кубы в Хошимине Ариадне Фео Лабрда отметила, что данный художественный объект о дружбе между народами Вьетнама и Кубы отражает политические и культурные связи двух стран и несет важное послание о дружбе между кубинским и вьетнамским народами.
Эта настенная агитационная роспись будет способствовать повышению осведомленности новых поколений кубинцев и вьетнамцев о культуре и истории двух народов.