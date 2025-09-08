Открытие агитационной настенной росписи о дружбе между Вьетнамом и Кубой

Нгуен Лок Ха, заместитель председателя Народного комитета города Хошимина, Виктор Гауте Лосепес, заместитель председателя Института дружбы Кубы с народами, и Ариадне Фео Лабрда, генеральный консул Кубы в Хошимине, вместе с рядом почетных гостей на церемонии открытия настенной агитационной росписи о дружбе между Вьетнамом и Кубой. Фото: ВИА