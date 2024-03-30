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Открылся Фестиваль кулинарной культуры и деликатесов Saigontourist Group 2024 г.

28 марта в туристической зоне Вантхань (город Хошимин) корпорация Saigontourist провела церемонию открытия Фестиваля кулинарной культуры и деликатесов Saigontourist Group 2024 г. Фестиваль представляет публике более 400 типичных региональных блюд и напитков в более 40 кулинарных киосках, разделенных на 3 зоны: северная кухня, центральная кухня и южная кухня. Среди них немало уникальных и необычных деликатесов, впервые представленных на фестивале.

Посетители имеют возможность не только попробовать разные блюда, но и погрузиться в пространство, наполненное праздничной атмосферой и пропитанное культурой народностей всех трех частей страны. Наряду с кулинарным пространством, на фестивале созданы пространства традиционных ремесленных деревень, на которых представлены более 50 видов народных деликатесов, народные игры и традиционные формы искусства.

Генеральный директор Saigontourist Чыонг Дык Хунг сказал, что это мероприятие является одним из ключевых мероприятий Saigontourist Group, способствующих представлению привлекательности и уникальности богатой и разнообразной кухни Вьетнама отечественным туристам и друзьям по всему миру.

Фестиваль кулинарной культуры и деликатесов Saigontourist Group 2024 г. открыт для публики с 16 часов до 22 часов каждый день, с 28 по 31 марта.

ИЖВ/ВИА

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