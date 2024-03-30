НОВОСТИ
Открылся Фестиваль кулинарной культуры и деликатесов Saigontourist Group 2024 г.
Посетители имеют возможность не только попробовать разные блюда, но и погрузиться в пространство, наполненное праздничной атмосферой и пропитанное культурой народностей всех трех частей страны. Наряду с кулинарным пространством, на фестивале созданы пространства традиционных ремесленных деревень, на которых представлены более 50 видов народных деликатесов, народные игры и традиционные формы искусства.
Генеральный директор Saigontourist Чыонг Дык Хунг сказал, что это мероприятие является одним из ключевых мероприятий Saigontourist Group, способствующих представлению привлекательности и уникальности богатой и разнообразной кухни Вьетнама отечественным туристам и друзьям по всему миру.
Фестиваль кулинарной культуры и деликатесов Saigontourist Group 2024 г. открыт для публики с 16 часов до 22 часов каждый день, с 28 по 31 марта.