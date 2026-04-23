Открылась ярмарка Хунгвыонг 2026 года в рамках Недели культуры и туризма Земли предков

Руководители Министерства промышленности и торговли, руководство провинции Футхо и делегаты приняли участие в церемонии нажатия кнопки, ознаменовавшей открытие ярмарки Хунгвыонг 2026 года. (Фото: ВИА)

Вечером 22 апреля на площади Хунгвыонг в городе Вьетчи (провинция Футхо) официально открылась ярмарка Хунгвыонг 2026 года, привлёкшая большое количество делегатов, предприятий и жителей.



Ярмарка проходит в течение 7 дней - с 22 по 28 апреля 2026 года (с 6 по 12 день третьего лунного месяца года Биньнго) и является важным мероприятием, обслуживающим паломников, прибывающих на День поминовения королей Хунгов - Фестиваль храма Хунг и Неделю культуры и туризма Земли предков 2026 года. Событие направлено на эффективную реализацию кампании «Вьетнамцы отдают приоритет вьетнамским товарам», а также создаёт условия для продвижения продукции, привлечения инвестиций и расширения рынков сбыта.



В этом году ярмарка насчитывает около 400 стендов с участием более 200 предприятий, кооперативов и производственных учреждений со всей страны. В ней принимают участие такие крупные бренды, как Honda Vietnam, Toyota Vietnam и Piaggio Vietnam, а также представители 15 провинций и городов, что создаёт оживлённую торговую атмосферу.



Посетители осматривают и приобретают товары на стенде модной одежды на ярмарке Хунгвыонг 2026 года. (Фото: ВИА)

Ассортимент продукции на ярмарке разнообразен, от промышленной и ремесленной продукции, высоких технологий до продукции программы ОСОР, сельскохозяйственных, лесных и рыбных товаров, переработанных продуктов питания, товаров народного потребления, бытовой техники, электроники, одежды, строительных материалов и изделий традиционных ремесел.



Выступая на церемонии открытия, директор Департамента промышленности и торговли провинции Футхо Чан Куанг Туан подчеркнул, что ярмарка Хунгвыонг 2026 года является важной площадкой для укрепления связей и сотрудничества между регионами и предприятиями в развитии производства и бизнеса, а также способствует стимулированию потребления и развитию торговли и туризма в провинции.



Особое внимание в программе ярмарки уделено мероприятиям по соединению спроса и предложения, а также организации онлайн-трансляций продаж, что помогает предприятиям осваивать современные методы ведения бизнеса и расширять рынки. Кроме того, запланированы многочисленные культурные контакты и туристические программы, создающие живую и привлекательную атмосферу для жителей и гостей.



Ожидается, что ярмарка Хунгвыонг 2026 года продолжит подтверждать свою роль одного из ключевых торгово-промоционных мероприятий провинции Футхо, способствуя продвижению имиджа Земли предков Хунгов и социально-экономическому развитию региона.