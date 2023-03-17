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НОВОСТИ

Открывается Национальный фестиваль прессы 2023 года

17 марта в Ханойском музее открылся Национальный фестиваль прессы 2023 года на тему «Солидарность-профессионализм-культура-творчество».
  Делегаты разрезают ленту, чтобы открыть Национальный фестиваль прессы 2023 года. Фото: ВИА  
17 марта в Ханойском музее открылся Национальный фестиваль прессы 2023 года на тему «Солидарность-профессионализм-культура-творчество».

Сопредседателями трехдневного мероприятия являются Ассоциация журналистов Вьетнама (VJA) и Народный комитет Ханоя в координации с Отделом ЦК КПВ по по пропаганде и политическому воспитанию, Министерством информации и коммуникаций и Министерством культуры, спорта и туризма.

Крупнейший фестиваль в сфере прессы объединяет 63 ассоциации журналистов городов и провинций страны, а также 60 центральных и местных агентств печати. На 87 стендах представлены выдающиеся публикации 2022 года и первого квартала этого года.

После церемонии открытия, которая будет транслироваться в прямом эфире по национальным теле- и радиоканалам, организаторы объявят о вручении премии в области прессы 2023 года за продвижение бережливости и эффективного использования энергии, а также откроют фотовыставку.

Они также вручат награды за лучшую фотографию для обложки журнала Тэт (Лунный Новый год), лучший дизайн новостного веб-сайта и лучшие теле- и радиопрограммы, а также награду организациям и частным лицам за выдающуюся деятельность на фестивале.

Будет проведена серия параллельных мероприятий, таких как семинары, практикумы, выставки, конкурс пения, футбольный турнир и художественные представления.

ВИА/ИЖВ

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