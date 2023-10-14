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Остается достаточно возможностей для сотрудничества между Вьетнамом и Малайзией

По словам посла Вьетнама в Малайзии Динь Нгок Линя, у Вьетнама и Малайзии еще много возможностей для сотрудничества благодаря внутреннему потенциалу каждой страны и возможностям, открывающимся в эпоху цифровой экономики и четвертой промышленной революции. Посол Динь Нгок Линь сделал это заявление 12 октября, выступая на церемонии, посвященной 78-й годовщине Национального дня Вьетнама (2 сентября 1945-2023 гг.) и 50-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он напомнил об официальном визите во Вьетнам премьер-министра Анвара Ибрагима, состоявшемся в июле, отметив, что он способствовал укреплению политической основы и созданию нового импульса для двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, обороны, безопасности, цифровой экономики, кибербезопасности и реагирования на нетрадиционные вызовы безопасности.

Учитывая огромный потенциал обеих стран, двусторонняя традиционная дружба и многогранное сотрудничество в ближайшие годы будут успешно развиваться, принося пользу двум народам и способствуя миру и процветанию в регионе.

Министр развития предпринимательства и кооперативов Малайзии Эвон Бенедик подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Малайзии как на двустороннем уровне, так и в рамках АСЕАН.

50-я годовщина установления двусторонних дипломатических отношений является исторической вехой, признающей долгосрочные отношения, которые две страны развивали на протяжении многих лет, и необходимость дальнейшего укрепления более тесного партнерства в предстоящее время для укрепления взаимопонимания и сотрудничества во имя общего процветания и мира, добавил он.

Около 500 гостей также угостили блюдами вьетнамской кухни и художественными представлениями, а также шоу "аозай" (вьетнамское традиционное платье).

ИЖВ/ВИА

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