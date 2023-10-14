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Остается достаточно возможностей для сотрудничества между Вьетнамом и Малайзией
Он напомнил об официальном визите во Вьетнам премьер-министра Анвара Ибрагима, состоявшемся в июле, отметив, что он способствовал укреплению политической основы и созданию нового импульса для двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, обороны, безопасности, цифровой экономики, кибербезопасности и реагирования на нетрадиционные вызовы безопасности.
Учитывая огромный потенциал обеих стран, двусторонняя традиционная дружба и многогранное сотрудничество в ближайшие годы будут успешно развиваться, принося пользу двум народам и способствуя миру и процветанию в регионе.
Министр развития предпринимательства и кооперативов Малайзии Эвон Бенедик подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Малайзии как на двустороннем уровне, так и в рамках АСЕАН.
50-я годовщина установления двусторонних дипломатических отношений является исторической вехой, признающей долгосрочные отношения, которые две страны развивали на протяжении многих лет, и необходимость дальнейшего укрепления более тесного партнерства в предстоящее время для укрепления взаимопонимания и сотрудничества во имя общего процветания и мира, добавил он.
Около 500 гостей также угостили блюдами вьетнамской кухни и художественными представлениями, а также шоу "аозай" (вьетнамское традиционное платье).