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Органическое выращивание риса приносит плоды
Модель органического производства риса в сочетании со связями потребления продукции на сегодняшний день развернута в северо-центральных провинциях Нгеан, Хатинь и Куангчи на площади 240 га.
Согласно статистике, урожайность этой модели составила 6,38 тонны с гектара, что означает повышение эффективности на 10% по сравнению с традиционными методами. За счет использования процессов органического производства и продуктов на биологической основе производится безопасный рис, что приводит к увеличению прибыли фермеров на 20% по сравнению с традиционным выращиванием риса.
Один из активных участников органического производства риса, Группа Куэлам (Que Lam Group), расширила качество этой модели. Тон Тат Тхань, представитель предприятия, рассказал, что его производство без химикатов началось в центральной провинции Тхыатхиен-Хюэ.
Теперь группа может выращивать 200 гектаров органического риса на каждый урожай в этом районе. Он также пригласил кооперативы и фермеров из разных регионов посетить его и перенять его опыт, стремясь воспроизвести эту практику в общем масштабе. К настоящему времени Куэлам выращивает органический рис на площади около 1000 гектаров в таких провинциях, как Хатинь в центральном регионе, Виньфук и Тхайнгуен на севере, а также Донгтхап и Донгнай на юге.
Тхань сказал, что органическое выращивание риса в центральном регионе не только позволяет получать чистую и экологически чистую продукцию благодаря отказу от использования химикатов, но и увеличивает среднюю прибыль на 1 млн донгов (44,66 долларов США) за «шао» (традиционная вьетнамская единица измерения земли, эквивалентна примерно 500 квадратных метров) для местных жителей.
Однако переход на органическое выращивание риса не сразу находит поддержку фермеров. Обсуждая этот вопрос, Нгуен Хыу Нгок, заместитель директора Центра распространения сельскохозяйственных знаний в Хатине, объяснил, что фермеры уже давно практикуют использование химических удобрений и пестицидов, и переход на органические стандарты может вызвать проблемы. Им также нужен доступ к авторитетным поставщикам органического биологического плодородия. Более того, цена органического риса на рынке ненамного выше, чем у риса, произведенного традиционным способом, поэтому фермеры могут не захотеть применять новую практику.
Директор NAEC Ле Куок Тхань отметил, что Вьетнам движется к зеленому и чистому сельскому хозяйству. Поэтому производство риса с использованием органических стандартов является одним из важных решений. Чтобы воплотить это в жизнь, он предложил местным фермерам повысить осведомленность об этом вопросе и создать механизмы для поощрения участия предприятий для эффективного и широкого внедрения.
«Предприятия могут помочь фермерам получить доступ к научным технологиям, ресурсам и обеспечить выход на рынок. Если предприятия будут сотрудничать с аграриями, это, несомненно, повысит их доверие к производству и обеспечит качество конечного продукта», — сказал он.
По данным Департамента качества, переработки и развития рынка Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, 62 предприятия участвуют в органическом земледелии или находятся в процессе перехода к этой практике. Общая площадь органической пашни в настоящее время превышает 175.000 га, в том числе 63.536 га под посевами.