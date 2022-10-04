Опубликован список сайтов с признаками правонарушения за 3 квартал 2022 года

Sao88.net — один из 48 веб-сайтов, имеющих признаки нарушения закона. Фото: ВИА

Департамент радио, телевидения и электронной информации (Министерство информации и коммуникаций) опубликовал лист 48 веб-сайтов с признаками нарушения закона по состоянию на конец третьего квартала 2022 года.

В соответствии с положениями Постановления 70/2021/ND-CP Министерство информации и коммуникаций публикует список электронных информационных сайтов, нарушающих закон (предоставляющих рекламный контент для ставок, запрещенных азартных игр), чтобы уведомлять поставщиков рекламных услуг и рекламодателей не размещать рекламные продукты на этих сайтах.

Примечательно, что помимо веб-сайтов, связанных с азартными играми и ставками, существует множество веб-сайтов, которые незаконно и с нарушениями авторских прав транслируют спортивные программы. Эти веб-сайты часто посещаются пользователями вместо использования официально лицензированных сервисов просмотра контента.

48 веб-сайтов с признаками нарушения закона включают: xoilac3.com; xoilac8.tv; 91phutz.tv; vebo2.tv; 7up.vin; 8us88.com; ae88.vin; binh88.net; bo789.vip; bonclub.us; Gam88.club; go789.fun; go88.love; huto88.club; kk.fan; nemo.vin; ku789.fun; ku789.win; kuvip789.biz; Kuwin.vin; kuwin.win; manclub.club; mely.fun; play.tx66.fun; playsun.fun; sao88.net; sicbo.vin; sonson.club; sun52.club; thantai.live; top86.vin; top86.win; vin.club; vip79.fun; win79.vip; zalo.fan; bay365.vip; bayvip.live; hayvin.bet; nohu99.net; sunnet.win; go88.ai; sumvip88.club; thanquay247.vip; tx68.vinp; nohu99.net; play.sicbo.vin; play.top86.win.



