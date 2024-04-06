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ООН по туризму объявляет конкурс на лучшие туристические деревни 2024 года
Заявки принимаются до 24 апреля 2024 года, а выбранные деревни будут объявлены в третьем квартале этого года.
В прошлом году деревня Танхоа в общине Танхоа уезда Миньхоа центральной провинции Куангбинь была удостоена звания одной из лучших туристических деревень.
Деревня находится в 130 км от города Донгхой в провинции Куангбинь и в 70 км от туристического центра Фонгня. Она расположена в непосредственной близости от национального парка Фонгня-Кебанг, обладает уникальными природными условиями и деревенским шармом. Народный комитет провинции признал деревню зоной экологического и пещерного туризма в системе пещер Тулан. Окруженная первичными лесами, известняковыми горами и спокойной рекой Рао Нан, деревня Танхоа отличается естественной красотой, которая оставляет неизгладимое впечатление на посетителей.
Это новаторская модель туристического бизнеса, которая способствует сотрудничеству между предприятиями и местным населением, направленная на достижение взаимной выгоды. Компания Oxalis Adventure, как и ее партнер, реализует четкую и комплексную бизнес-стратегию, основанную на трех фундаментальных принципах: безопасность, сохранение природы и вовлечение местного населения.
В 2022 году заповедник деревни эко-этнических домов на сваях Тайхай в северной провинции Тхайнгуен стал единственным в Юго-Восточной Азии, завоевавшим этот титул.
Программа ООН по туризму «Лучшие туристические деревни», представленная в 2021 году, призвана превратить туризм в катализатор процветания и благополучия сельских районов. Инициатива использует двойной подход: оценка и сохранение сельских деревень, их ландшафтов, культурного разнообразия и систем знаний, а также продвижение инновационных стратегий, соответствующих Целям устойчивого развития (ЦУР).
В настоящее время Сеть лучших туристических деревень ООН по туризму объединяет 186 членов по всему миру, в том числе 129 деревень, признанных лучшими туристическими деревнями, и 57 деревень, участвующих в программе модернизации. Вместе они представляют 55 стран.