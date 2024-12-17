Объявлены десять ключевых культурных, спортивных и туристических событий 2024 года

1. Утверждение Национальной целевой программы развития культуры на 2025–2035 годы

На восьмой сессии Национального собрания 15-го созыва был одобрен инвестиционный план по реализации Национальной целевой программы культурного развития на период 2025–2035 годов. Эта важная инициатива направлена на ускорение выполнения партийной и государственной политики в сфере культуры, укрепление национальной идентичности и всестороннее развитие современной вьетнамской культуры, которая станет движущей силой развития и защиты страны.

2. Принятие пересмотренного Закона о культурном наследии

На той же сессии Национальное собрание одобрило пересмотренного Закона о культурном наследии, укрепив правовую основу для сохранения и продвижения культурного наследия страны.

3. Одобрение ключевых программ развития культуры, спорта и туризма

В 2024 году правительство утвердило два стратегических плана: развитие сети культурных и спортивных учреждений на местном уровне, а также развитие национальной туристической системы на период 2021–2030 годов с перспективой до 2045 года. Эти программы призваны устранить существующие ограничения и создать условия для быстрого роста отрасли.

4. Ряд культурных, спортивных и туристических мероприятий приурочен к 70-летию Победы в Дьенбьенфу

Серия культурных, спортивных и туристических событий, организованных Министерством культуры, спорта и туризма совместно с другими ведомствами, вызвала большой общественный резонанс и произвела сильное впечатление. Мероприятия привлекли активное участие граждан и гостей страны, получив высокую оценку за яркость и содержательность. Это способствовало общему успеху программы, посвященной знаменательной дате — 70-летию исторической Победы в Дьенбьенфу.

5. Два объекта культурного наследия Вьетнама получили признание ЮНЕСКО

8 мая Девять династических урн, расположенные в императорской цитадели Хюэ, были включены в программу ЮНЕСКО «Память мира» для Азиатско-Тихоокеанского региона. А 4 декабря фестиваль «Ба Чуа Сы» на горе Сам в провинции Анжанг был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Признание сразу двух объектов культурного наследия в течение одного года стало ярким подтверждением усилий Вьетнама по сохранению и популяризации своего культурного достояния. Этот успех также подчеркивает важную роль Вьетнама как ответственного члена ЮНЕСКО, который активно интегрирует международные программы и инициативы по охране культурного наследия в национальные стратегии и законодательство.

6. Прорыв в культурной индустрии благодаря масштабным мероприятиям с высоким социальным воздействием

2024 год стал знаменательным для развития культурной индустрии Вьетнама. Ряд ярких событий, таких как Фестиваль креативного дизайна в Ханое, концерты в рамках программ «Ань чай выот нган чонг гай» и «Ань чай передай привет», а также Первый Международный джазовый фестиваль в Нячанге, вызвали большой общественный интерес и оказали значительное влияние на культурную жизнь страны. Кроме того, успех вьетнамских фильмов, таких как «Дао, Фо и пиано» и «Лат мат», способствовал укреплению культурной индустрии и расширению её потенциала. Эти достижения укрепили уверенность в способности культурного сектора стать движущей силой социально-экономического развития.

7. Первая программа продвижения вьетнамского туризма и кинематографа в США

Впервые Министерство культуры, спорта и туризма организовало масштабную программу по продвижению туризма и кинематографа Вьетнама в Голливуде — мировой столице киноиндустрии. На мероприятие собрались более 500 гостей, включая известных голливудских продюсеров и режиссёров. Эта инициатива стала значительным прорывом в продвижении вьетнамского туризма, демонстрируя творческий подход к использованию кинематографа как ключевого инструмента для привлечения международного внимания и туристических потоков.

8. Активное восстановление туристического сектора после пандемии

В 2024 году, несмотря на глобальные и внутренние вызовы, туристическая отрасль Вьетнама демонстрировала уверенное восстановление и динамичный рост. Страна приняла около 17 миллионов иностранных туристов и 120 миллионов внутренних посетителей, что позволило полностью преодолеть последствия пандемии COVID-19.

Благодаря впечатляющим достижениям Вьетнам завоевал три престижные международные награды: «Ведущее туристическое направление Азии», «Ведущее культурное направление мира» и «Ведущее природное направление Азии». Особенно значимо, что Вьетнам в шестой раз за семь лет был удостоен звания «Ведущего туристического направления Азии» (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 и 2024 годы), что укрепляет его позиции как одного из самых привлекательных туристических направлений в регионе и мире.



9. Проведение Международной конференции ООН по сельскому туризму

В 2024 году Вьетнам принял Международную конференцию ООН по сельскому туризму, приуроченную ко Всемирному туризму. В мероприятии приняли участие более 300 делегатов из 50 стран мира, что подчеркнуло растущую роль Вьетнама в глобальных туристических инициативах и его высокий международный авторитет.

В рамках конференции Агентство ООН по туризму присвоило звание «Лучшей туристической деревни» овощной деревне Чакуэ в городе Хойан, провинция Куангнам. Это признание стало символом успехов Вьетнама в развитии устойчивого сельского туризма и продвижении местных культурных традиций на международной арене.

10. Женская сборная Вьетнама по волейболу завоевала первую медаль на мировом турнире и заняла второе место на чемпионате Азии

В июле на Кубке вызова FIVB, прошедшем на Филиппинах, женская сборная Вьетнама по волейболу вошла в историю, завоевав свою первую медаль на турнире мирового уровня. Этот успех стал важной вехой для команды и укрепил позиции Вьетнама на международной волейбольной арене.

Ранее, в мае, сборная вновь продемонстрировала свое мастерство, успешно защитив титул на AVC Challenge Cup, также проходившем на Филиппинах, и завоевала второй чемпионский титул на азиатском уровне. Эти результаты подтверждают стремительный рост и высокий потенциал вьетнамского женского волейбола на региональном и мировом уровнях.