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Общая ситуация под хорошим контролем
Премьер-министр Тьинь отметил, что в ноябре ситуация в мире продолжала развиваться быстрым и сложным образом с увеличением факторов риска с глобальными последствиями. Внутри страны было принято множество мер для обеспечения здорового развития конкретных рынков, таких как ценные бумаги и недвижимость, корпоративные облигации и банковское дело, в то время как на местном уровне ощущалась нехватка нефти, лекарств и предметов медицинского назначения.
В этом контексте Правительство, министерства, отрасли и населенные пункты своевременно приняли меры, в том числе сформировали рабочие группы для решения конкретных вопросов, сказал премьер-министр.
В результате экономика оставалась стабильной, а государственные сборы превысили целевой показатель более чем на 276 трлн. донгов (11,19 млрд. долл. США).
При этом также обеспечены политическая стабильность, общественный порядок и безопасность, сохранены независимость, суверенитет и территориальная целостность страны, укреплены внешние связи, заявил он.
Глава Правительства отметил, что в будущем трудностей и вызовов будет больше, а для выполнения всех годовых задач, поставленных НС, что требует применения гибких решений, остался всего один месяц.
Между тем, необходимо продолжать решать возникающие проблемы, такие как нехватка бензина, лекарств и биопродуктов, и поддерживать стабильность рынков, обеспечивая при этом теплый и безопасный праздник Лунного Нового года (Тэт) для людей и поставки товары.
На заседании Правительство оценит социально-экономическую ситуацию в ноябре и первые 11 месяцев 2022 года, реализацию программы социально-экономического восстановления и развития, освоение государственного капитала в текущем году и реализацию трех национальных целевых программ.
В частности, также будет обсужден проект постановления о задачах и решениях по реализации плана социально-экономического развития и сметы государственного бюджета на 2023 год.