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Обувные фирмы заключили контракты до середины 2025 года
К 2030 году общая экспортная выручка отрасли должна составить 38-40 миллиардов долларов США, что свидетельствует о значительном потенциале роста. Однако экспорту все больше мешает глобальный переход к устойчивому развитию. В прошлом требования к устойчивости устанавливались брендами, но теперь они кодифицируются в законах на ключевых рынках, таких как США и ЕС.
Например, во втором квартале прошлого года ЕС ввел новые правила, включая стандарты экологического дизайна. Фан Тхи Тхань Суан назвала необходимость обеспечения устойчивости производства и соблюдения стандартов социальной ответственности главными проблемами отрасли.
Эксперты сошлись во мнении о важной необходимости развития внутренних вспомогательных отраслей, особенно в области сырья и аксессуаров. LEFASO предложила создать специализированные индустриальные парки для производства таких материалов, как кожа, технические ткани, пресс-формы и подошвы. Это будет способствовать централизованному производству и одновременно поддерживать усилия по защите окружающей среды.