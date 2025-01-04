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Обувные фирмы заключили контракты до середины 2025 года

По словам Фан Тхи Тхань Суан, заместителя председателя и генерального секретаря Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (LEFASO), несколько ведущих обувных компаний Вьетнама заключили контракты на срок до середины 2025 го Фан Тхи Тхань Суан подчеркнула, что в этом секторе работает более 1000 фабрик, на которых занято около 1,5 млн работников, а вклад в ВВП страны составляет около 8%. Вьетнам является третьим по величине производителем обуви в мире после Китая и Индии с годовым объемом производства 1,3 миллиарда пар. Он также является вторым по величине экспортером, ежегодно отправляя за границу более 1,27 миллиарда пар.

К 2030 году общая экспортная выручка отрасли должна составить 38-40 миллиардов долларов США, что свидетельствует о значительном потенциале роста. Однако экспорту все больше мешает глобальный переход к устойчивому развитию. В прошлом требования к устойчивости устанавливались брендами, но теперь они кодифицируются в законах на ключевых рынках, таких как США и ЕС.

Например, во втором квартале прошлого года ЕС ввел новые правила, включая стандарты экологического дизайна. Фан Тхи Тхань Суан назвала необходимость обеспечения устойчивости производства и соблюдения стандартов социальной ответственности главными проблемами отрасли.

Эксперты сошлись во мнении о важной необходимости развития внутренних вспомогательных отраслей, особенно в области сырья и аксессуаров. LEFASO предложила создать специализированные индустриальные парки для производства таких материалов, как кожа, технические ткани, пресс-формы и подошвы. Это будет способствовать централизованному производству и одновременно поддерживать усилия по защите окружающей среды.

ИЖВ/ВИА

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