Обрабатывающая промышленность Вьетнама на историческом перепутье

Обрабатывающая промышленность Вьетнама стоит на историческом перепутье. От позиции, основанной главным образом на подрядных работах и сборке, отрасль получает надежду «подняться на новый уровень», чтобы на равных конкурировать на региональном и глобальном рынках. По мнению экспертов, путь впереди требует решительного прорыва — от макрополитики до усилий самих предприятий, а также применения прорывных решений, чтобы отрасль могла ускориться и выйти на новый масштаб.



Снятие системных узких мест



По данным Ассоциации вспомогательной промышленности Вьетнама (VASI), ожидания по повышению уровня очень велики, но на практике обрабатывающая промышленность Вьетнама сталкивается с системными вызовами.



По словам Фан Данг Туана, председателя ассоциации VASI, первым узким местом является проблема кадрового обеспечения. Доля инженеров и техников высокой квалификации, способных работать на современных производственных линиях, остается низкой. По мнению многих предприятий отрасли, существует значительный разрыв между учебными программами и практикой производства. В результате выпускникам требуется много времени и затрат на переобучение на производстве. Особенно остро проблема стоит в сферах, требующих высокой точности и технологий, таких как машиностроение и производство комплектующих. Предприятия испытывают трудности с расширением производства, медленно внедряют новые технологии и зависят от иностранных специалистов.



В условиях глубокой интеграции в мировую экономику предприятия обрабатывающей промышленности Вьетнама сталкиваются с жесткой конкуренцией как внутри страны, так и за ее пределами. Многонациональные корпорации предъявляют все более высокие требования к качеству, техническим стандартам и срокам поставки. Глобальные экономические потрясения, такие как торговые войны и геополитические конфликты, еще больше увеличивают риски для цепочек поставок.



По словам экспертов, чтобы противостоять этим вызовам, многие предприятия начали трансформацию, сосредоточившись на диверсификации рынков и повышении прозрачности цепочек поставок.



Данг Тхань Бинь, генеральный директор акционерного общества TCI, отметил, что для повышения уровня машиностроительной и обрабатывающей промышленности ключевым условием является внедрение высоких технологий. Однако, как отмечают предприятия, это является серьезным вызовом. Инвестиции в современное оборудование, автоматизированные линии и исследования и разработки (R&D) слишком велики и превышают возможности большинства малых и средних предприятий.



Трансформация и путь к прорыву



Несмотря на значительные вызовы, обрабатывающая промышленность Вьетнама демонстрирует признаки решительных перемен — от осознания до практических действий, направленных на конкурентоспособность на международном рынке.



Одним из ключевых подходов, который активно продвигают ассоциации и предприятия, являются «локализация» и «многоуровневая кооперация». Локализация помогает не только снизить зависимость от импортного сырья, но и является путем к повышению производственных возможностей и созданию добавленной стоимости внутри страны. Для этого решающее значение имеет взаимодействие между государственным сектором, частными компаниями, научными институтами и учебными заведениями. Государство должно играть роль созидателя, формируя достаточные льготы, чтобы стимулировать бизнес к инвестициям в технологии и R&D. Учебные заведения должны реформировать программы, усиливать практическую подготовку и теснее связывать обучение с потребностями бизнеса. Компании должны активно сотрудничать с научно-исследовательскими институтами в разработке новых продуктов, а также с вузами в подготовке кадров по заказу, подчеркнул Фан Данг Туат.



С точки зрения иностранных инвесторов, работающих во Вьетнаме, Оцука Тэцуhиса, член совета директоров NC Network Japan и генеральный директор акционерного общества NC Network Vietnam, отметил, что зависимость от нескольких крупных экспортных рынков в последнее время создала значительные риски для вьетнамских предприятий обрабатывающей промышленности. Поэтому предприятиям отрасли необходимо активно искать новые рынки и выходить на развивающиеся направления, используя соглашения о свободной торговле (FTA), подписанные Вьетнамом.



Кроме того, обеспечение прозрачности цепочек поставок с помощью технологий, таких как блокчейн и QR-коды, является долгосрочным конкурентным преимуществом. Это помогает не только соответствовать строгим требованиям к происхождению, условиям труда и экологии со стороны развитых рынков, но и формировать доверие у глобальных клиентов к продукции с маркировкой «Made in Vietnam» как качественной и ответственной.



Обрабатывающая промышленность Вьетнама вступает в переломный этап. Вызовы, связанные с кадрами, технологиями и рынками, требуют решительных преобразований. При поддержке макрополитики и правительства предприятия смогут укрепить дух инициативности, постоянно учиться и развиваться, чтобы придать импульс для прорыва обрабатывающей промышленности Вьетнама. Это также шанс для вьетнамского бизнеса повысить компетенции, уверенно овладеть технологиями и создать историю успеха на пути равной конкуренции в глобальных цепочках поставок.