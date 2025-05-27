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Обновлённый, процветающий облик кхмерских районов Южного Вьетнама
Благодаря этому, спустя 50 лет со дня освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, районы проживания кхмерского народа в южной части страны кардинально преобразились, приобретя новый, процветающий и жизнеспособный облик.
Провинция Чавинь, ранее считавшаяся одной из беднейших в Дельте Меконга с высокой долей кхмерского населения (32% от общей численности) и крайне низким уровнем жизни. Благодаря усилиям властей всех уровней и местных жителей, провинция добилась значительных успехов в развитии.
Достопочтенный Тхать Шок Санэ, заместитель председателя Исполнительного совета Вьетнамской буддийской Сангхи, председатель Ассоциации патриотических буддийских монахов провинции Чавинь, выразил радость по поводу того, что жизнь кхмерского населения становится всё более благополучной и счастливой благодаря вниманию со стороны Партии и государства. По его словам, множество этнополитических программ были реализованы комплексно, что способствовало преобразованию сельских районов и повышению как материального, так и духовного уровня жизни кхмерской общины. Десятки тысяч бедных кхмерских семей получили поддержку в виде земли под жильё, жилых домов, сельхозугодий, а также льготных кредитов на развитие производства и профессиональное обучение в рамках национальных целевых программ по строительству нового сельского образа жизни и устойчивому снижению бедности. Всё это способствует непрерывному развитию социально-экономического положения в районах, населённых этническими меньшинствами.
В рамках реализации Национальной целевой программы социально-экономического развития районов проживания национальных меньшинств и горных районов на период 2021–2025 годов, к концу 2024 года провинция Чавинь построила более 200 объектов сельской транспортной инфраструктуры, обслуживающих производство, бизнес и повседневную жизнь населения; все коммуны были выведены из списка особо труднодоступных районов; более 1100 семей этнических меньшинств получили поддержку в виде земли под жильё, жилых домов; почти 1700 семей получили помощь в профессиональной переподготовке и трудоустройстве. Система дорог между деревнями и коммунами была забетонирована, что значительно улучшило условия передвижения и торговли населения... Дети кхмеров получили лучшие условия для обучения.
Председатель Народного комитета провинции Чавинь Ле Ван Хан подчеркнул, что кхмерское население является активным субъектом процесса строительства родного края. Кхмеры всегда строго соблюдают курс партии, политику и законы государства, совместными усилиями с местной властью укрепляют блок великого национального единства, развивают экономику и стремятся к преодолению бедности. Значительный вклад кхмерского населения сыграл важную роль в том, что провинция Чавинь стала первой в дельте Меконга, успешно выполнившей задачу по строительству нового сельского образа жизни.
Комплексные инвестиции – всесторонние преобразования
В провинции Шокчанг проживает более 360 тысяч представителей кхмерской народности, что составляет свыше 31% населения региона. Благодаря вниманию со стороны партии, государства, а также поддержке министерств, ведомств центрального и местного уровней, жизнь кхмерского населения в провинции Шокчанг за 50 лет со дня воссоединения страны значительно изменилась, неуклонно улучшаясь как в материальном, так и в духовном плане.
Благодаря инвестициям из программ по поддержке этнических групп и борьбе с бедностью, ранее болотообразные дороги и школы с соломенными крышами были заменены асфальтированными дорогами, современными школами, благоустроенными домами и полностью оборудованными медицинскими пунктами. Особенно важную роль сыграла Национальная целевая программа социально-экономического развития районов проживания этнических меньшинств на период 2021–2025 годов, которая помогла многим малообеспеченным семьям изменить образ жизни, что вселило надежду и радость в кхмерское сообщество.
Лам Хоанг Мау, директор Департамента по делам народностей и религий провинции Шокчанг, сообщил, что в период с 2020 по 2025 годы провинция сосредоточила усилия на развитии социально-экономической инфраструктуры в районах проживания кхмерского населения, построив более 400 инфраструктурных объектов на общую сумму свыше 327 миллиардов донгов.
Секретарь провинциального партийного комитета Шокчанга Лам Ван Ман подчеркнул, что провинция и впредь будет уделять особое внимание развитию инфраструктуры и культурных учреждений в районах этнических меньшинств, сосредотачивая ресурсы на социально-экономическом развитии и распространении эффективных моделей борьбы с бедностью. По его словам, к концу июня 2025 года провинция намерена полностью ликвидировать временные и ветхие дома, причём более 50% от общего числа таких домов приходится на кхмерские семьи.
Шокчанг также продолжит сохранять и развивать лучшие традиционные культурные ценности и культурное наследие этнических меньшинств, повышать качество образования и профессиональной подготовки, а также укреплять великое национальное единство.
Единство – путь к развитию
В провинции Баклиеу проживают представители многих этнических меньшинств, среди которых кхмеры составляют самую многочисленную группу –более 17 000 домохозяйств, что эквивалентно 7,6% от общего населения провинции. По словам председателя Народного комитета провинции Баклиеу Фам Ван Тхиеу, в целом социально-экономическая ситуация в провинции, в том числе в районах проживания этнических меньшинств, остаётся стабильной и развивается.
Реализация политики в отношении этнических групп и участие в движениях соревнования, направленных на развитие социально-экономического положения в районах проживания национальных меньшинств, дала результаты: улучшилось материальное и духовное благосостояние населения, значительно преобразился облик деревень и сел, особенно в отдалённых и труднодоступных районах.
Ежегодно провинция Баклиеу выделяет приоритетные ресурсы на развитие транспортной и социальной инфраструктуры, снижение уровня бедности, обеспечение социальной защиты, а также на сохранение и продвижение традиционной культурной самобытности кхмерской народности. В период с 2021 по 2024 годы провинция направила 160 миллиардов донгов на реализацию Национальной целевой программы устойчивого сокращения бедности, что позволило увеличить средний доход на душу населения среди кхмерских семей, занимающихся выращиванием риса, на 20% по сравнению с 2021 годом.
Программа строительства нового сельского облика также добилась значительных успехов благодаря инвестициям из центрального и провинциального бюджетов в размере 747,3 миллиарда донгов. На сегодняшний день 13 из 14 коммун в районах проживания этнических меньшинств выполнили все установленные критерии и были признаны соответствующими стандарту «нового сельского облика», наряду с рядами кварталами и городками, получивших статус цивилизованных городских населённых пунктов.
Зань Као из коммуны Ниньтханьлой отметил, что нынешние позитивные изменения стали возможными благодаря политикам и курсу Партии и Государства, а также единству народа. Инфраструктура была надёжно модернизирована, что эффективно удовлетворяет повседневные потребности и улучшает качество жизни населения.
За пятьдесят лет после воссоединения страны регион проживания кхмеров Южного Вьетнама прошёл стремительный и всесторонний путь развития. Материальная и духовная жизнь кхмерского населения заметно улучшилась, а бедные деревни и поселения –«пхум», «сок» –преобразились, обрели новый облик. Эти положительные перемены служат ярким подтверждением правильности государственной национальной политики, духа единства, стремления к саморазвитию и независимости кхмерского народа, который вносит ценный вклад в процветание и развитие страны.