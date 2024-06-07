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НС обсуждает урегулирование государственного бюджета на 2022 год

Продолжая свое 7-ю сессию, Национальное собрание (НС) 15-го созыва 7 июня в ходе пленарного заседания, транслируемого по телевидению, обсудило утверждение государственного бюджета на 2022 год.
   На заседании. Фото: ВИА  
Отчет об исполнении государственного бюджета на 2022 год показал значительный рост доходов, превысивший расчетный показатель на 28,8%. Первоначальная оценка доходов составляла 1 413 408 млрд донгов (58,59 млрд долларов США). Однако фактический расчет достиг 1 820 310 млрд донгов, при этом доходы от налогов и сборов составили 15,16% ВВП.

Расходы государственного бюджета, с другой стороны, не достигли прогноза на 5,7%. Первоначальная оценка составляла 1 855 641 млрд донгов, но фактический расчет составил 1 750 790 млрд донгов. Такое расхождение объясняется более низкими расходами центрального бюджета (86,7% от сметы) по сравнению с местными бюджетами, которые достигли 99,6% от сметы.

Комитет по финансам и бюджету НС в своем отчете о проверке высоко оценил усилия правительства и премьер-министра по укреплению финансовой и бюджетной дисциплины, что привело к положительным результатам в управлении доходами и расходами.

Утреннее заседание завершится обсуждением проекта резолюции об организации модели городского управления и пилотной реализации ряда специальных механизмов и политик для развития города Дананг.
Во второй половине дня НС рассмотрит пересмотренный проект закона о предотвращении и борьбе с торговлей людьми, а также национальное морское пространственное планирование на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г.

ВИА/ИЖВ

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