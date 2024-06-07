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НС обсуждает урегулирование государственного бюджета на 2022 год
Расходы государственного бюджета, с другой стороны, не достигли прогноза на 5,7%. Первоначальная оценка составляла 1 855 641 млрд донгов, но фактический расчет составил 1 750 790 млрд донгов. Такое расхождение объясняется более низкими расходами центрального бюджета (86,7% от сметы) по сравнению с местными бюджетами, которые достигли 99,6% от сметы.
Комитет по финансам и бюджету НС в своем отчете о проверке высоко оценил усилия правительства и премьер-министра по укреплению финансовой и бюджетной дисциплины, что привело к положительным результатам в управлении доходами и расходами.
Утреннее заседание завершится обсуждением проекта резолюции об организации модели городского управления и пилотной реализации ряда специальных механизмов и политик для развития города Дананг.
Во второй половине дня НС рассмотрит пересмотренный проект закона о предотвращении и борьбе с торговлей людьми, а также национальное морское пространственное планирование на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г.