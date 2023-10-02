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Нон Ныок Каобанг получает сертификат Глобального геопарка после первой повторной проверки

30 сентября в Народном комитете провинции Каобанг состоялась церемония, посвященная началу недели культуры, спорта и туризма и получению сертификата, подтверждающего, что Нон Ныок Каобанг является Глобальным геопарком, признанным ЮНЕСКО.
  Чан Лан Хыонг, руководитель отдела естественных наук Бюро ЮНЕСКО во Вьетнаме, от имени ЮНЕСКО вручает сертификат провинции Каобанг. Фото: ВИA  
30 сентября в Народном комитете провинции Каобанг состоялась церемония, посвященная началу недели культуры, спорта и туризма и получению сертификата, подтверждающего, что Нон Ныок Каобанг является Глобальным геопарком, признанным ЮНЕСКО.

В 2018 году геопарк Нон Ныок Каобанг был признан глобальным геопарком. С тех пор северная горная провинция активно участвует в деятельности мировой сети геопарков и международном сотрудничестве. В Каобанге инвестированы и введены в эксплуатацию четыре туристических маршрута в геопарк, при этом сохраняются и продвигаются ценности геологического наследия и культура коренных народов, а также обеспечивается защита окружающей среды в соответствии с критериями и рекомендациями экспертов ЮНЕСКО.

На 7-й сессии Глобального совета геопарков ЮНЕСКО, проходившей в декабре 2022 года, был утвержден сертификат о присвоении статуса Глобального геопарка Non Nuoc Cao Bang после первой повторной проверки.

На церемонии, состоявшейся 30 сентября, Чан Лан Хыонг, руководитель отдела естественных наук Бюро ЮНЕСКО во Вьетнаме, от имени ЮНЕСКО вручил сертификат провинции Каобанг.

Между тем, в рамках недели культуры, спорта и туризма провинции Каобанг, которая продлится до 3 октября, запланированы выставка изобразительного искусства, представления нематериального культурного наследия, полеты на параплане, демонстрация типичных местных сельскохозяйственных продуктов, а также местных деликатесов и демонстрация способов приготовления местных блюд.

Расположенный на севере Вьетнама, в 300 км от Ханоя, Нон Ныок Каобанг был признан глобальным геопарком ЮНЕСКО, став вторым в своем роде во Вьетнаме.

Глобальный геопарк ЮНЕСКО Нон Ныок Каобанг занимает площадь 3.000 кв. км. Он охватывает 6 уездов Хакуанг, Чалинь, Куангйен, Чунг Кхань, Халанг, Фукхоа и часть уездов Хоаан, Нгуенбинь и Тхатьан. А также является домом для 9 этнических групп, включая тай, нунг, монг, зао и шан чай.

Геопарк - это исключительная территория, которая предлагает заглянуть в историю нашей планеты на 500 миллионов лет через охраняемые объекты. Окаменелости, морские отложения, вулканические и плутонические породы и минералы являются признаками эволюции и изменений нашей планеты, представляя собой исключительное геологическое наследие.

Это также земля объектов материального и нематериального культурного наследия и особых исторических памятников. Этот район также известен своим высоким биологическим разнообразием с многочисленными эндемичными видами растений и животных, а также экосистемами.

ВИА/ИЖВ

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