Новый приток ПИИ в проекты промышленных зданий

Во Вьетнаме продолжается приток иностранных инвестиций: за первые семь месяцев 2025 года общий объём зарегистрированных ПИИ достиг 24,09 млрд долларов США, что на 27,3% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Освоенные инвестиции составили 13,6 млрд долларов (+8,4%).



Особенно выделяется производственный сектор, который остаётся лидером: в первом полугодии 2025 года на него пришлось 56,5% всех ПИИ, то есть почти 11,97 млрд долларов. Это стало результатом глобальной релокации цепочек поставок. Из 759 новых производственных проектов (рост на 40% в годовом выражении) 410 (54%) выбрали аренду готовых промышленных зданий вместо покупки земли. Впервые количество сделок по промышленным зданиям превысило количество сделок по земле.



Север Вьетнама закрепил лидерство, на него пришлось 54% ПИИ и более 380 проектов за полугодие; в центре внимания провинция Бакнинь (13% общего объёма и 115 проектов). Центральный регион удвоил свою долю до 6% благодаря низким издержкам и улучшению логистики. Южный Вьетнам также сохраняет ключевое значение, особенно провинции Донгнай и Бариа-Вунгтау.



Сегмент готовых промышленных зданий считается ускоряющим фактором в гонке за цепочки поставок. По данным Cushman & Wakefield, к концу II квартала 2025 года общий объём таких площадей достиг около 11 млн м², при уровне заполняемости более 85%. Лидируют Хошимин (3 млн м²), Донгнай (2,2 млн м²), Бакнинь (1,6 млн м²) и Хайфон (2,2 млн м²).



Основное преимущество аренды готовых промышленных зданий — скорость выхода на рынок: процесс сокращается на месяцы или годы по сравнению с покупкой земли, получением разрешений, проектированием и строительством. По оценкам, арендаторы могут сократить срок запуска производства в 12–18 раз, что особенно важно в условиях быстро меняющихся цепочек поставок.



Благодаря этим преимуществам готовые промышленные здания стали стратегическим выбором для отраслей, где важна скорость вывода продукции на рынок (электроника, упаковка, медоборудование) или для проектов с коротким жизненным циклом (3–5 лет).



Также аренда даёт гибкость в масштабировании бизнеса: компании могут расширяться или сокращаться без крупных фиксированных активов. Это критично для высокотехнологичных отраслей, электроники и сборки, где требуется быстро реагировать на колебания рынка.



Кроме того, аренда снижает стартовые расходы: вместо вложений в десятки миллионов долларов в землю и строительство достаточно оплачивать арендные платежи. Это помогает оптимизировать денежные потоки и уменьшает финансовые риски в условиях рыночной волатильности.



Так, при ставках аренды 4–6 долларов/м² в месяц на севере и 5–7 долларов/м² на юге (по Cushman & Wakefield), стоимость аренды здания площадью 10 000 м² составляет 480 000–840 000 долларов в год.



Для сравнения: покупка земли и строительство обойдутся в единовременные платежи за аренду земли сроком на 50 лет (100–250 долларов/м² в зависимости от локации) и расходы на строительство (200–350 долларов/м²). В итоге для того же объекта на 10 000 м² стартовые вложения составят 3–6 млн долларов, без учёта разрешительной документации и инфраструктуры.



Таким образом, аренда готовых зданий позволяет сэкономить 70–80% начальных затрат, что особенно важно для компаний, которые быстро расширяются или тестируют рынок.



1 августа 2025 года вступили в силу новые тарифы США на азиатский экспорт в размере 20% (снижение по сравнению с первоначальным проектом в 46%). Этот уровень оказался «приемлемым», восстановил доверие инвесторов и обеспечил новый приток капитала, который в II квартале был приостановлен.



Стратегия «Китай + 1», формировавшаяся более десяти лет, теперь ускоряется. Вьетнам становится приоритетным направлением благодаря конкурентоспособным затратам на рабочую силу (ниже, чем в Таиланде и Малайзии), выгодному географическому положению (соседство с Китаем и близость к морским маршрутам), а также стабильной политике и инвестициям в инфраструктуру.