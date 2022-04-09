Нидерланды оказывают поддержку устойчивому развитию дельты Меконга

Вечером 8 апреля в городе Кантхо дипломатическое представительство Нидерландов во Вьетнаме в координации с филиалом Вьетнамской федерации торговли и промышленности в городе Кантхо (VCCI) и Голландской бизнес-ассоциацией во Вьетнаме организовали бизнес-форум по дельте Меконг.

Форум создал благоприятные условия для вьетнамских и голландских предпринимателей, чтобы встретиться и обменяться инновационными решениями и опытом Нидерландов в области воды, сельского хозяйства и логистики с целью поддержки устойчивого развития дельты Меконга.

По словам посла Королевства Нидерландов во Вьетнаме Элсбет Аккерман, в проекты по поддержке инициативы в регионе дельты Меконга Нидерланды вложили около 50 млн. долл. США из государственного бюджета и частных ресурсов.

В Виньлонге правительство Нидерландов подписало соглашение о гранте на сумму 19,5 млн. долл. США для проекта стоимостью 202,2 млн. долл. США, призванного помочь этой провинции адаптироваться к изменению климата и защитить людей от рисков наводнений. Эта помощь запланирована провинцией Виньлонг для строительства водоочистных сооружений в городе Виньлонг.

Из проектов, которые были реализованы и реализуются для поддержки провинций и городов в дельте Меконга, таких как улучшение качества вьетнамских фруктов; водохранилище в дельте Меконга; преобразование сельскохозяйственных отходов в энергию в провинции Хаужанг; проект логистического центра и порта в нижнем течении Каймеп Ха... голландские эксперты и ученые предложили решения для поддержки жителей дельты для адаптации к изменению климата и развития сельского хозяйства, как для обеспечения проживания, так и сельскохозяйственного производства......

По словам голландского эксперта в области воды Сепер Эслами, проникновение солей за короткое время увеличилось; система чрезмерного использования подземных вод в сельской местности является проблемой, которую необходимо решить в ближайшее время, чтобы ограничить текущую проблему оседания почвы в дельте Меконга.

Должны быть реализованы решения, такие как инструкция местным жителям по изменению методов ведения сельского хозяйства, чтобы помочь адаптироваться к проникновению солей и оседанию почвы; использование экономичного полива взамен переливного орошения; хранение пресной воды глубоко под землей, что может помочь как обеспечивать водой в засушливый сезон, так и уменьшать оседание грунта; установить систему инфильтрации пресной воды (проект реализуется в провинции Чавинь)...

Несмотря на то, что Нидерланды являются небольшой страной, у них есть преимущества в сельскохозяйственных технологиях, логистике, морских портах, управлении водными ресурсами... в то время как у дельты Меконга есть потенциал для развития высокотехнологичного сельского хозяйства, потребность в усовершенствование логистической инфраструктуры, богатые трудовые ресурсы. Это основа для того, чтобы обе стороны хорошо координировали свои действия и поддерживали друг друга.

«Нидерланды могут предоставлять эффективные решения, чтобы помочь дельте Меконга решить проблемы, связанные с жесткой инфраструктурой, а также изменением климата, развитием сельского хозяйства и наоборот в дельте Меконга будут применяться научно-технические достижения Нидерландов, чтобы эксплуатировать их преимущества и потенциал в ближайшее время», сказал г-н Нгуен Тиен Конг - председатель VCCI.