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На следующей неделе Постоянный комитет НС созовет 25-е заседание

11 августа Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел встречу с представителями соответствующих ведомств для рассмотрения подготовки к сессии вопросов и ответов 25-го заседания Постоянного комитета НС на следующей неделе. 25-е заседание запланировано на 14 августа и продлится семь с половиной дней. Он будет разделен на два этапа: первый с 14 по 18 августа, а второй с 24 по 26 августа.

Сессия вопросов и ответов будет проходить в течение одного дня и посвящена вопросам, находящимся в ведении Министерства юстиции и Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей.

Выонг Динь Хюэ попросил соответствующие агентства сообщить больше о подготовке, особенно в документах и проектах постановлений, и внести предложения, чтобы сделать заседание успешным.

По словам Генерального секретаря НС и председателя Каецелярии НС Буй Ван Кыонга, запросы к Министерству юстиции будут сосредоточены на программе принятия законов и постановлений, решениях по улучшению качества правовой системы, решениях по контролю над властью, недопущению коррупции и негатива в законотворческой работе, текущей ситуации и решении для повышения потенциала, эффективности и оперативности экспертизы юридических документов, среди прочего.

Что касается Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, комитет сосредоточится на запросе о поиске решений по устранению трудностей для экспорта сельскохозяйственной продукции, снятию предупреждения «желтой карточки», наложенного Европейской комиссией (ЕК) на вьетнамские морепродукты, а также на продовольственную безопасность и экспорт риса.

Во второй половине дня 11 августа под председательством Председателя НС Выонг Динь Хюэ также состоялось совещание руководства НС с наблюдательной делегацией НС, посвященное выполнению постановлений НС о Национальной целевой программе по застройке сельских территорий нового образца на 2021-2025 годы, устойчивому сокращению бедности в 2021-2025 гг. и социально-экономическое развитие районов проживания нацменьшинств и горных районов в 2021-2030 гг.

ИЖВ/ВИА

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