НОВОСТИ

Национальный фестиваль народного театра «Чео – 2025» соберет 900 артистов в земле Киньбак

С 20 октября по 2 ноября в Центре культуры и выставок провинции Бакнинь пройдет «Национальный фестиваль народного театра Чео – 2025», в котором примут участие 11 профессиональных театральных трупп и около 900 артистов, актеров и музыкантов из разных провинций и городов страны.
  Искусство народного пения «Чео». Фото: Департамент культуры и спорта Ханоя  
С 21 тщательно подготовленным спектаклем фестиваль этого года обещает стать масштабным культурным событием, направленным на сохранение и популяризацию ценностей уникального вида традиционного вьетнамского театрального искусства – Чео.

Фестиваль проводится раз в три года и является возможностью подвести итоги, оценить уровень художественного творчества, постановок и исполнения театральных коллективов по всей стране. Это также случай для чествования коллективов и отдельных личностей, внесших значительный вклад в сохранение и развитие искусства Чео – народного театра, богатого национальным колоритом и жизненной силой во вьетнамской духовной культуре.

В фестивале 2025 года примут участие такие известные театры, как Национальный театр традиционного искусства Вьетнама, Ханойский театр Чео, Театр Чео Народной армии, Театр искусств Ниньбиня, Театр Чео Бакниня и другие.

Каждая труппа представит одно произведение продолжительностью от 90 до 120 минут, отражающее современную жизнь общества, прославляющее Родину, народ и устремления к добру.

Организационный комитет сообщил, что спектакли отличаются высоким уровнем художественного и идейного содержания, профессиональной режиссурой и искренней преданностью делу артистов. Художественный совет, в состав которого входят признанные эксперты, режиссёры и исследователи, проведёт оценку и вручит Золотые и Серебряные медали лучшим постановкам и исполнителям. Кроме того, будут вручены специальные премии за выдающиеся достижения авторам пьес, режиссёрам, композиторам, художникам-постановщикам и хореографам.

Проводимый в провинции Бакнинь — на земле Киньбак, богатой культурными традициями и являющейся колыбелью многих видов народного искусства, фестиваль «Чео – 2025» обещает стать не только профессиональным мероприятием, но и ярким культурным праздником, способствующим продвижению имиджа региона внутри страны и за её пределами.

ВИА/ИЖВ

