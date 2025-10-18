НОВОСТИ
Национальный фестиваль народного театра «Чео – 2025» соберет 900 артистов в земле Киньбак
Фестиваль проводится раз в три года и является возможностью подвести итоги, оценить уровень художественного творчества, постановок и исполнения театральных коллективов по всей стране. Это также случай для чествования коллективов и отдельных личностей, внесших значительный вклад в сохранение и развитие искусства Чео – народного театра, богатого национальным колоритом и жизненной силой во вьетнамской духовной культуре.
В фестивале 2025 года примут участие такие известные театры, как Национальный театр традиционного искусства Вьетнама, Ханойский театр Чео, Театр Чео Народной армии, Театр искусств Ниньбиня, Театр Чео Бакниня и другие.
Каждая труппа представит одно произведение продолжительностью от 90 до 120 минут, отражающее современную жизнь общества, прославляющее Родину, народ и устремления к добру.
Организационный комитет сообщил, что спектакли отличаются высоким уровнем художественного и идейного содержания, профессиональной режиссурой и искренней преданностью делу артистов. Художественный совет, в состав которого входят признанные эксперты, режиссёры и исследователи, проведёт оценку и вручит Золотые и Серебряные медали лучшим постановкам и исполнителям. Кроме того, будут вручены специальные премии за выдающиеся достижения авторам пьес, режиссёрам, композиторам, художникам-постановщикам и хореографам.
Проводимый в провинции Бакнинь — на земле Киньбак, богатой культурными традициями и являющейся колыбелью многих видов народного искусства, фестиваль «Чео – 2025» обещает стать не только профессиональным мероприятием, но и ярким культурным праздником, способствующим продвижению имиджа региона внутри страны и за её пределами.