Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Национальное собрание одобрило повышение срока действия электронных виз до 90 дней

Утром 24 июня Национальное собрание приняло Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме. 95,14% голосующих депутатов проголосовали «за». Новый закон вступает в силу с 15 августа 2023 года, предусматривает, что въездные и выездные документы, выданные гражданам до дня вступления в силу настоящего Закона, действительны до истечения срока, указанного во въездных и выездных документах. В случае, если гражданин уже подал заявление на документы о въезде и выезде, но еще не получил разрешение, когда этот Закон вступит в силу, будут применяться положения Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан от 2019 года.

Примечательно, что Закон о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме (с поправками) увеличивает срок действия электронных виз с 30 дней до 90 дней, действительных один или несколько раз.

Закон увеличивает срок временного проживания с 15 дней до 45 дней для граждан стран, которые в одностороннем порядке освобождены от виз Вьетнамом, и для них выдача визы и продление временного проживания осуществляются в соответствии с другими положениями Закона.

Закон также добавляет обязанности учреждений по размещению; обязанность иностранцев предъявлять паспорта и действительные документы о проживании во Вьетнаме в учреждениях по размещению для декларирования временного проживания в соответствии с правилами управления проживанием иностранцев во Вьетнаме, защиты национальной безопасности и обеспечения общественного порядка и безопасности.

Что касается Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан, Национальное собрание одобрило предложение о добавлении отметку «место рождения» в обычные паспорта.

ВИА/ИЖВ

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