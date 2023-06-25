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Национальное собрание одобрило повышение срока действия электронных виз до 90 дней
Примечательно, что Закон о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме (с поправками) увеличивает срок действия электронных виз с 30 дней до 90 дней, действительных один или несколько раз.
Закон увеличивает срок временного проживания с 15 дней до 45 дней для граждан стран, которые в одностороннем порядке освобождены от виз Вьетнамом, и для них выдача визы и продление временного проживания осуществляются в соответствии с другими положениями Закона.
Закон также добавляет обязанности учреждений по размещению; обязанность иностранцев предъявлять паспорта и действительные документы о проживании во Вьетнаме в учреждениях по размещению для декларирования временного проживания в соответствии с правилами управления проживанием иностранцев во Вьетнаме, защиты национальной безопасности и обеспечения общественного порядка и безопасности.
Что касается Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан, Национальное собрание одобрило предложение о добавлении отметку «место рождения» в обычные паспорта.