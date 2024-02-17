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Населенные пункты сообщили о росте числа туристов во время праздника Тэт
Согласно данным Национальной администрации туризма Вьетнама при Министерстве культуры, спорта и туризма, во время Тэта, в частности с 8 по 14 февраля, туристическая отрасль страны, по оценкам, приняла и обслужила 10,5 миллионов внутренних туристов, что на 16,6% больше, чем за тот же период в 2023 году. Среди них около 3,5 миллионов туристов были приезжими с проживанием, что на 75% больше, чем за аналогичным период прошлого года.
Число иностранных посетителей увеличилось во многих местностях. В частности, Дананг принял, по оценкам, около 177 тысяч прибывших, а Ханой – около 103 тысяч посетителей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период в 2023 году. Как оценивается, Ниньбинь принял около 100 тысяч посетителей, Куангнам – 97 тысяч, что на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. Куангнинь принял 89 767 посетителей, город Хошимин – 75 тысяч посетителей, Киенжанг – 44 370 прибывших, что в 4,8 раза больше, чем за тот же период в 2023 году, а Ламдонг принял почти 20 тысяч посетителей...
По информации от Национальной администрации туризма Вьетнама, число иностранных посетителей продолжает расти по сравнению с Новым годом по солнечному календарю и с тем же периодом 2023 года благодаря воздействию благоприятной визовой политики, правильному направлению реструктуризации рынка туристов, а также усилиям предприятий, местностей, и широко развернутой промо- и рекламной деятельности.
Некоторые местности сотрудничают с авиакомпаниями и туристическими компаниями, чтобы организовать прием первых посетителей в новом году, создавая интерес для туристов в первый день нового года. Многие туристические зоны и объекты по всей стране активно готовят уникальные темы для привлечения туристов. Ряд креативных туристических продуктов в сочетании с применением высоких технологий (световые технологии, 3D-технологии, реальные пейзажи и т. д.) привлекает большое количество людей и туристов к посещению. Некоторыми направлениями, которые привлекли большое количество туристов к посещению и развлечению, стали Ханой, Тамтьук (Ханам), Чанган (Ниньбинь), Сапа (Лаокай), Куангнинь, Дананг, Хойан (Куангнам), Далат (Ламдонг), г. Хошимин и др.