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Намечены экономические сценарии Вьетнама на 2023 год
На семинаре в Ханое 12 января говорилось, что согласно первому сценарию, рост национального ВВП оставит 6,47%, уровень инфляции 4,08%, рост экспорта - 7,21%, а экспортно-импортная выручка прогнозируется на уровне 5,64 млрд. долл. США.
Цифры установлены на уровне 6,83%, 3,69%, 8,43% и 8,15 млрд. долл. США по второму.
Директор CIEM Чан Тхи Хонг Минь сказала, что Вьетнам постоянно обновлял оценки и рекомендации в прошлом году, чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, обуздать инфляцию, способствовать реформам и социально-экономическому восстановлению и развитию.
Эти усилия окупились, поскольку национальный ВВП вырос на 8,02% в 2022 году, что является самым высоким показателем за период 2011-2022 гг., превысив целевой показатель в 6,5%, установленный Национальным собранием, а инфляция сдерживается на уровне 3,15%, что ниже прогнозируемых ранее 4%.
Нгуен Ань Зыонг, глава отдела общих исследований CIEM, представил отчет об экономике Вьетнама в 2022 году и перспективах на 2023 год, в котором говорится, что в этом году на экономику будет больше воздействий, таких как жесткая денежно-кредитная политика, принятая крупными экономиками в ответ на инфляционное давление, усиление геополитической конкуренции между крупными экономиками и российско-украинский конфликт.
Деннис Кеннет, главный советник Программы макроэкономических реформ/«зеленого» роста во Вьетнаме, проводимой Немецким агентством устойчивого развития (GIZ), высоко оценил впечатляющий рост Вьетнама в 2022 году.
Тем не менее, многим экономическим партнерам Вьетнама придется столкнуться с многочисленными трудностями и вызовами в 2023 году, указал он, предложив стране Юго-Восточной Азии оценить качество своего роста, чтобы внести соответствующие коррективы, чтобы придать импульс в этом году.